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За получение взятки задержан руководитель отдела ГУ "Бишкекглавархитектура"

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР за получение взятки задержан руководитель отдела ГУ "Бишкекглавархитектура", сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, ГКНБ КР пресечена устойчивая коррупционная схема, организованная отдельными должностными лицами ГУ "Бишкекглавархитектура" и Госагентства архитектуры, строительства и жилищно–коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Ответственные должностные лица на регулярной основе организовали получение крупных денежных средств в виде взятки за положительное решение вопросов по предоставлению муниципальных земельных участков на территории города Бишкек.

В рамках возбуждённого уголовного дела, в результате проведения комплекса специальных следственных действий, задержан главный архитектор одного из районов города Бишкек "Д.Ш.С.".

В ходе следствия получены неопровержимые данные, подтверждающие противозаконную деятельность "Д.Ш.С.".

Задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других должностных лиц, причастны к данной коррупционной схеме".


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URL: https://www.vb.kg/427725
Теги:
Бишкекглавархитектура, ГКНБ, задержание
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