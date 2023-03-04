Чиновники мэрии и кенеша Таласа возместили еще 3 млн сомов

По факту коррупции в УМС мэрии Таласа дополнительно возмещено еще 3 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Напомним, УГКНБ КР по Таласской области установлена коррупционная схема в УМС мэрии Таласа при предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

В рамках данного уголовного дела обвиняемыми лицами ранее в доход государства было возмещено 5 млн. сомов.

В отношении фигурантов уголовного дела предъявлено обвинение, и уголовное дело будет направлено в судебные органы для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время продолжается соответствующие оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, направленные на установление других причастных лиц к совершению преступления".