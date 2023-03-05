Садыр Жапаров поздравил судей с профессиональным праздником

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 марта, поздравил с Днем работников судебной системы Кыргызстана.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые работники и ветераны судебной системы!

Примите искренние поздравления по случаю празднования Дня работников судебной системы Кыргызской Республики!

Этот день объединяет тех, кто хранит лучшие традиции национального судопроизводства своим самоотверженным трудом по отстаиванию справедливости.

На сегодня повышение эффективности правосудия является одним из кардинальных условий развития страны, так как судебная система всегда была и остается одним из важнейших направлений государственной деятельности. Однако, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что количество жалоб на несправедливые судебные решения не снижается.

Всегда помните о том, насколько точно и добросовестно вы выполняете свои высокие обязанности перед законностью, справедливостью, зависит судьба определенного человека.

Верю, что вы своим беспристрастным и справедливым решением в дальнейшем будете прилагать максимум усилий по возврату доверия людей к судебной системе и государственной власти в целом.

В настоящее время предпринимаются реальные шаги, которые обеспечат независимость судебной системы Кыргызстана. Внедрение современных технологий способствует повышению открытости и доступности правосудия для общества.

Еще раз поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам крепкого здоровья, новых свершений в профессиональной деятельности, счастья и успехов!

Никогда не отступайте от справедливости! Пусть ваш упорный труд способствует обеспечению прав и свобод граждан, чтобы наш народ мог с уверенностью полагаться только на справедливое правосудие!"