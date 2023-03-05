Погода
$ 87.43 - 88.31
€ 93.07 - 94.07

Садыр Жапаров поздравил судей с профессиональным праздником

136  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 марта, поздравил с Днем работников судебной системы Кыргызстана.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые работники и ветераны судебной системы!

Примите искренние поздравления по случаю празднования Дня работников судебной системы Кыргызской Республики!

Этот день объединяет тех, кто хранит лучшие традиции национального судопроизводства своим самоотверженным трудом по отстаиванию справедливости.

На сегодня повышение эффективности правосудия является одним из кардинальных условий развития страны, так как судебная система всегда была и остается одним из важнейших направлений государственной деятельности. Однако, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что количество жалоб на несправедливые судебные решения не снижается.

Всегда помните о том, насколько точно и добросовестно вы выполняете свои высокие обязанности перед законностью, справедливостью, зависит судьба определенного человека.

Верю, что вы своим беспристрастным и справедливым решением в дальнейшем будете прилагать максимум усилий по возврату доверия людей к судебной системе и государственной власти в целом.

В настоящее время предпринимаются реальные шаги, которые обеспечат независимость судебной системы Кыргызстана. Внедрение современных технологий способствует повышению открытости и доступности правосудия для общества.

Еще раз поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам крепкого здоровья, новых свершений в профессиональной деятельности, счастья и успехов!

Никогда не отступайте от справедливости! Пусть ваш упорный труд способствует обеспечению прав и свобод граждан, чтобы наш народ мог с уверенностью полагаться только на справедливое правосудие!"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427737
Теги:
праздник, суд, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  