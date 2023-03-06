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ОДКБ предложила меры снятия напряженности на границе КР и Таджикистана

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- Нина Ничипорова
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На совещании начальников подразделений международного военного сотрудничества ОДКБ выработаны предложения для глав оборонных ведомств по снятию напряженности на участках границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Беларуси Валерий Ревенко.

Рабочая встреча начальников подразделений международного военного сотрудничества Вооруженных сил стран ОДКБ прошла в Минске. Белорусская сторона озвучила приоритетные направления своего председательства в ОДКБ в 2023 году. Они прежде всего направленные на урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности ОДКБ, повышение готовности компонентов войск, коллективных сил к выполнению задач по предназначению, укрепление военно-технического сотрудничества, наращивание институционального потенциала организации в информационно-аналитической сфере.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на совещании, анонсировал, что заседание совета министров обороны стран ОДКБ планируется провести 25 мая в Минске.

Приграничный конфликт Кыргызстана и Таджикистана произошел в середине сентября 2022 года. Тогда в результате боев с обеих сторон погибли более 100 человек, около 400 получили ранения. Порядка 500 домов и социальных объектов были разрушены.


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URL: https://www.vb.kg/427743
Теги:
Беларусь, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, сотрудничество, Кыргызстан, ОДКБ
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