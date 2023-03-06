Китай в этом году намерен решительно бороться против независимости Тайваня

В 2023 году Китай намерен вести решительную борьбу против так называемой независимости Тайваня и планирует добиваться полноценного возвращения острова под контроль Пекина. Об этом сказано в докладе правительства КНР, который был обнародован на открытии парламентской сессии.

В документе подчеркивается, что Пекин будет работать над "мирным воссоединением родины". Также отмечается, что Китай будет развивать свои отношения с Тайванем в мирном русле. В то же время китайские власти подтверждают свою решительность в отстаивании территориальной целостности страны и недопустимости независимого статуса Тайваня. "Мы будем неизменно претворять в жизнь общую стратегию партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху, твердо отстаивать принцип "одного Китая" и соблюдать консенсус 1992 года", - говорится в докладе.

В воскресенье началась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, которая будет проходить до 13 марта. Почти три тысячи парламентариев должны обсудить ключевые законодательные векторы для работы в текущем году, а также сформулировать экономические приоритеты страны на указанный период.

Во второй половине февраля Китай обнародовал инициативу в сфере глобальной безопасности, содержащую приоритеты страны на данном направлении. Текст документа опубликовало агентство Xinhua. Инициатива выделяет шесть основных принципов, которые, по мнению Китая, определяют само понятие международной безопасности.

Так, Пекин отмечает всеобъемлющий характер глобальной безопасности, предусматривающей необходимость углубления международного сотрудничества для обеспечения интересов каждой страны мира. Также в документе подчеркивается незыблемость территориальной целостности и суверенитета всех государств вне зависимости от их масштабов, благосостояния или международного авторитета. Третий принцип - опора на деятельность ООН и положения ее Устава, которые должны соблюдаться. При этом Китай отвергает те тенденции и особенности современного миропорядка, которые идут вразрез с принципами ООН. Речь о гегемонизме, унилатерализме, мировоззрении времен Холодной войны.

Среди других принципов китайской инициативы также указаны неделимость безопасности и ее необеспечение за счет других, акцент на мирное урегулирование противоречий и кризисов. А также важность укрепления безопасности в самом широком спектре областей - биобезопасность, кибербезопасность, борьба с климатическими изменениями на планете.

В документе содержится и характеристика текущей международной конъюнктуры в сфере безопасности. Отмечено, что характер нынешних перемен на международной арене беспрецедентен по своей масштабности, и человечество имеет дело с большим набором вызов и угроз. В этой связи, по мнению Пекина, налицо дефицит мира, подразумевающий необходимость скоординированных усилий всего международного сообщества в сфере международной безопасности.