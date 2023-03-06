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Подсудимый заявил, что "Хизб ут-Тахрир" - это тот же ислам

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- Ольга Новгородцева
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40-летний гражданин Р.О., уроженец Таласской области, работающий на стройке бригадиром, однажды уже был судим за экстремизм. Как и 50-летний уроженец Джалал-Абада Ж.З. – мастер на одной из бишкекских СТО.

Теперь они оба снова предстали перед судом по обвинению в том же самом уголовном преступлении. С ними вместе на скамье подсудимых оказался ранее несудимый упаковщик швейного цеха Д.Т.

Как следует из рапорта сотрудников ГКНБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что некто Р.О. в сговоре с двумя товарищами по религии регулярно устраивает что-то вроде собраний в различных общепитовских точках. Эти собрания посвящены вербовке кыргызстанцев в члены запрещенной в нашей стране организации "Хизб ут-Тахрир".

Получив в суде разрешение на аудио- и видеоконтроль, оперативники ГКНБ стенограмму разговоров, что шли на таких собраниях, отправили в судебно-экспертную службу при Министерстве юстиции. Результат лингвистическо-религиоведческого экспертного исследования: "Представленный материал отражает официальную идеологию запрещенной религиозно-экстремистской организации".

При обыске в доме Р.О. обнаружено большое количество запрещенной литературы.

Допрошенный на заседании Первомайского районного суда Р.О. вину не признал. Вернее, подтвердил, что много лет состоит в "Хизб ут-Тахрире", но вербовкой никогда не занимался и ничего не проповедовал. В различные заведения общепита он якобы приходил с товарищами с одной целью – поговорить на религиозные темы.

Книги и брошюры, а также другие материалы экстремистского содержания, по его словам, находятся у него дома в свободном доступе. Он ни от кого их не прячет, но никому и не предлагает, тем более – не навязывает. И вообще: однажды познакомившись с идеологией этой организации, он так ею проникся, что не читать "священную литературу" уже не может.

Примерно такие же показания дал его товарищ Ж.З. А вновь обращенный Д.Т. рассказал, что, читая книги и слушая проповеди, понятия не имел, что это незаконно. Принципиальной разницы между учением "Хизб ут-Тахрира" и официальным исламом он, по его словам, не видит.

Р.О. и Ж.З. приговорены к шести годам исправительной колонии строгого режима каждый. И каждому из них запрещено два года заниматься миссионерской деятельностью.

Д.Т. на первый раз отделался штрафом в размере 40 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/427750
Теги:
суд, экстремизм, Бишкек, Хизб ут-Тахрир
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