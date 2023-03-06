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Столичный мэр поручил активизировать работу всех коммунальных служб

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- Назгуль Абдыразакова
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Столичный градоначальник на внеочередном совещании с акимами районов, представителями городских служб поручил в месячный срок провести активную работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, Абдыкадыров отметил, что необходимо в особенности активизировать работу муниципальных предприятий "Тазалык", "Бишкекасфальтсервис", "Бишкекзеленхоз".

Кроме того, поручено в целях комфорта организовать мойку улиц спецтехникой, нанести дорожные разметки, где они пришли в негодность, усилить контроль над качеством работы дворников МП "Тазалык".

Также акимиатам поручено провести разъяснительные работы с владельцами хозсубъектов, находящихся на центральных улицах города, о приведении в соответствие фасадов зданий (улучшить эстетический облик).

Как напоминает муниципалитет, ранее в городе Бишкеке объявлен 3-месячный субботник.

Мэрия столицы призывает горожан показать свою гражданскую инициативу и оказать содействие.


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URL: https://www.vb.kg/427751
Теги:
благоустройство, Бишкек, мэрия
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