Столичный мэр поручил активизировать работу всех коммунальных служб

Столичный градоначальник на внеочередном совещании с акимами районов, представителями городских служб поручил в месячный срок провести активную работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, Абдыкадыров отметил, что необходимо в особенности активизировать работу муниципальных предприятий "Тазалык", "Бишкекасфальтсервис", "Бишкекзеленхоз".

Кроме того, поручено в целях комфорта организовать мойку улиц спецтехникой, нанести дорожные разметки, где они пришли в негодность, усилить контроль над качеством работы дворников МП "Тазалык".

Также акимиатам поручено провести разъяснительные работы с владельцами хозсубъектов, находящихся на центральных улицах города, о приведении в соответствие фасадов зданий (улучшить эстетический облик).

Как напоминает муниципалитет, ранее в городе Бишкеке объявлен 3-месячный субботник.

Мэрия столицы призывает горожан показать свою гражданскую инициативу и оказать содействие.