В Таласе области задержан мужчина при попытке сбыта более 8 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 7 февраля поступила информация о том, что гражданин по имени "М" на территории Кара-Буринского района Таласской области занимается незаконной продажей и незаконным сбытом наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по ст. 282 ч.3 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

В ходе оперативно-следственных 8 февраля в 15.30 часов при попытке продажи у себя дома в Кара-Буринском районе Таласской области задержан гр. Ж.М., у которого при задержании было обнаружено и изъято марихуана.

Установлено, что задержанный Ж.М. пытался продать наркотики за каждый килограмм 60 тыс. сомов.

Заключением судебно-химической экспертизы высушенное зелья является индийской марихуанной (индейка) весом 8 кг 789 гр.

На основании ст. 96,97 УПК КР задержанный Ж.М. водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по

установлению других лиц, причастных к данному наркопреступлению.