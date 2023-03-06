Погода
$ 87.53 - 88.31
€ 93.07 - 94.07

В Таласе области задержан мужчина при попытке сбыта более 8 кг наркотиков

58  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Таласе области задержан мужчина при попытке сбыта более 8 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 7 февраля поступила информация о том, что гражданин по имени "М" на территории Кара-Буринского района Таласской области занимается незаконной продажей и незаконным сбытом наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по ст. 282 ч.3 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

В ходе оперативно-следственных 8 февраля в 15.30 часов при попытке продажи у себя дома в Кара-Буринском районе Таласской области задержан гр. Ж.М., у которого при задержании было обнаружено и изъято марихуана.

Установлено, что задержанный Ж.М. пытался продать наркотики за каждый килограмм 60 тыс. сомов.

Заключением судебно-химической экспертизы высушенное зелья является индийской марихуанной (индейка) весом 8 кг 789 гр.

На основании ст. 96,97 УПК КР задержанный Ж.М. водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по

установлению других лиц, причастных к данному наркопреступлению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427752
Теги:
задержание, наркотики, Таласская область, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  