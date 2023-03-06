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В Аламудуне двое мужчин избили и отобрали телефон и деньги у лепёшечника

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- Назгуль Абдыразакова
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В Аламудунском районе задержаны двое граждан по подозрению в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию с заявлением обратился гражданин Ф.Э. о принятии мер в отношении двух лиц, которые 5 марта 2023 года примерно в 04.20 часов, вооружившие ножом, зашли в комнату по изготовлению лепешки, расположена в селе Маевка, где, угрожая жизни и здоровью, избили его и отобрали сотовый телефон марки "Самсунг Ж-4" и деньги в сумме 10000 сом и скрылись с места преступления.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Аламудунского район,а и по признакам ст.207 ("Разбой") УК Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения комплексных следственно-оперативных мероприятий были задержаны граждане Т.М., 1995 года рождения, и Э.Б., 1994 года рождения, которые были водворены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/427754
Теги:
задержание, разбой, Чуйская область
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