Житель Бишкека предстал перед судом за незаконное захоронение

Ленинский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело по обвинению гражданина А.Ф. в преступлении, предусмотренном статьей 214 УК КР (самоуправство).

Подсудимый по крайней мере дважды, как сказано в материалах дела, "организовал незаконное захоронение - самовольно, вопреки установленному порядку, без каких-либо правоустанавливающих документов, при этом заведомо зная, что с 1 января 2021 года распоряжением мэрии Бишкека кладбище закрыто для погребения умерших".

Речь идет о юго-западном кладбище в селе Орок.

Обвиняемый не просто провел незаконные похороны. Он еще и поругался с заведующим кладбища и участковым милиционером, обматерив обоих и угрожая физической расправой.

На суде потерпевшая сторона заявила о примирении и отсутствии претензий.

Суд прекратил уголовное преследование А.Ф.