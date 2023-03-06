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Экорейды "Чистый воздух" в Бишкеке и Чуйской области продолжаются

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- Назгуль Абдыразакова
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Накануне 5 марта инспекторы Бишкекского регионального управления проверили дома в столичном жилмассиве "Ак-Босого" и в селе Нижняя Ала-Арча (Аламудунский район Чуйской области). Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, в рамках экорейда проведены профилактические мероприятия с частными банями и жителями. Инспекторы осмотрели качество твердого топлива и наличие фильтров в печах, вручили уведомления о недопущении сжигания запрещенных веществ.

Мероприятие прошло в рамках приказа министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Динары Кутмановой "О рейдовых мероприятиях "Чистый воздух".

Продолжается работа по повышению уровня экологического сознания и гражданской ответственности в сфере сохранения и охраны окружающей среды.


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URL: https://www.vb.kg/427756
Теги:
рейд, Чуйская область, экология, Бишкек
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