Экорейды "Чистый воздух" в Бишкеке и Чуйской области продолжаются

Накануне 5 марта инспекторы Бишкекского регионального управления проверили дома в столичном жилмассиве "Ак-Босого" и в селе Нижняя Ала-Арча (Аламудунский район Чуйской области). Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, в рамках экорейда проведены профилактические мероприятия с частными банями и жителями. Инспекторы осмотрели качество твердого топлива и наличие фильтров в печах, вручили уведомления о недопущении сжигания запрещенных веществ.

Мероприятие прошло в рамках приказа министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Динары Кутмановой "О рейдовых мероприятиях "Чистый воздух".

Продолжается работа по повышению уровня экологического сознания и гражданской ответственности в сфере сохранения и охраны окружающей среды.