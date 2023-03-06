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Кумондор Абылов: На хорошем пастбище скот тучнеет, а на похоронах - имамы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Юморист и артист эстрады Кумондор Абылов раскритиковал сегодняшних имамов. В качестве примера он привел похороны. Его мнение по этому поводу опубликовало одно из отечественных СМИ.

По его словам, неспроста появилось выражение у кыргызов: "Өлөңдүү жерде мал семиз, өлүмдүү жерде молдо семиз" ("На хорошем пастбище скот тучнеет, а на похоронах - имамы").

"Я помню в моем детстве молдо на похоронах был все время возле покойного и читал молитвы из Корана, включая и три, и девять дней. Помимо этого, он давал наставления родным и близким покойного. Все время был с людьми, и народ это ценил. Сегодняшние имамы приезжают только на погребение покойного. Их, как генералов, доставляют на машинах, которые специально за ними отправляют. На самих же похоронах они говорят нам заученные наставления, кое-как читают молитвы. Если мороз, то им стелют тёплые одеяла на землю, остальные же в это время мерзнут. Прочитав одну-две молитвы, они уезжают", - заявил артист.

Кумондор Абылов также выразил возмущение тем, что на похоронах стали запрещать резать скот.

"Почему нельзя резать скот? Разве не приходят к покойному его друзья и близкие люди. По этой причине его дети и говорят пришедшим людям: "Поешьте в последний раз с нашим отцом и помолитесь за него". И это наш обычай, который достался нам от предков. Сегодня же, не разрешая оплакивать и резать скот, заставляют быстро хоронить. При этом многие не успевают приехать попрощаться с покойным. Почему сегодняшние имамы пытаются сделать из нас арабов. Никто же не отказывается быть мусульманином, и разве сами они не говорят, что ислам – это вера общая. Тогда почему вы одеваете их одеяния и перенимаете их обычаи?" - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/427761
Теги:
ислам, Кыргызстан, артисты эстрады
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