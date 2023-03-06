У берегов Турции произошло землетрясение силой 4,5

В заливе Искендерун в Средиземном море, у юго-восточного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом сообщает турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD).

Подземные толчки ощущались в турецкой провинции Хатай.

Толчки зафиксированы в 23:49 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5,39 км.

Эпицентр находился в заливе Искендерун в Средиземном море.

По данным местных властей, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Источник: Агентство "Анадолу"