У берегов Турции произошло землетрясение силой 4,5

В заливе Искендерун в Средиземном море, у юго-восточного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом сообщает турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD).
Подземные толчки ощущались в турецкой провинции Хатай.
Толчки зафиксированы в 23:49 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5,39 км.
Эпицентр находился в заливе Искендерун в Средиземном море.
По данным местных властей, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.
Источник: Агентство "Анадолу"