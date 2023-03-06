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В женскую колонию в селе Степном пытались перебросить 8 мобильных телефонов

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что 6 марта примерно в час и 30 минут ночи сотрудники оперативного отдела предотвратили попытку переброса запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения №2.

С.М.А., 1987 года рождения, задержан при попытке проникновения на внутреннюю территорию учреждения путем броска через капитальную стену во внешней зоне №4 указанного учреждения. В отношении задержанного гражданина был проведен личный обыск, в результате чего в его спортивной сумке обнаружено 8 мобильных телефонов и одна сим-карта.

Материалы по данному факту переданы следственной группе ОВД Аламудунского района. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/427765
Теги:
ГСИН, колонии, Бишкек, Кыргызстан, женщины
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