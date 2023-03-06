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Форум с Айгуль Жапаровой: с РФ подписаны гранты на миллионы рублей для КР

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- Виктория Гунгер
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Ежегодно проводить форум "Диалог женщин России и Кыргызстана во имя будущего" предложила супруга президента КР Айгуль Жапарова, выступая на пленарном заседании саммита в Москве.

По ее словам, такая периодичность проведения форума "будет содействовать выработке общих походов в решении актуальных проблем жизни женщин в современном обществе".

Примечательно, что в рамках первого российско-кыргызского женского форума "Диалог женщин России и Кыргызстана во имя будущего" подписано более 10 меморандумов в области образования, культуры, здравоохранения.

Как стало известно VB.KG среди них: грант в 11 млн 141 тыс. рублей для внедрения программы теста по русскому языку как официальному, грант в 1 млн 500 тыс. рублей на реализацию стартап-проекта "Бизнес инкубатор", предоставление площади для создания музея кочевой культуры, создание Кризисного центра при Посольстве КР в РФ, высадка парка дружбы "Сад Жизни" в Баткенской области по инициативе первой леди КР Айгуль Жапаровой, грант для восьми учителей в рамках реализации проекта в сфере образования "Воскресная школа": воспитание и организация обучения детей трудящихся в России граждан Кыргызстана русскому и кыргызскому языкам".

Коснулась первая леди и темы официального языка в Кыргызстане. Она отметила, что на ее родине придают большое значение уважительному отношению к русскому языку и культуре.

"На территории КР действует 247 школ, где идёт преподавание на русском языке, в 2333-х школах на русском не учат, но он является отдельным предметом. Всё это свидетельствует о нашей заинтересованности знакомить детей с русским языком, литературой и культурой, развивать диалог на различных уровнях во имя светлого будущего", - подчеркнула Айгуль Жапарова.

Напомним, первый российско-кыргызский женский форум "Диалог женщин России и Кыргызстана во имя будущего" открылся в понедельник в Москве. Основная тема форума - роль женщины в современном обществе. Государственные и общественные деятели из РФ и КР обсуждают вопросы гуманитарного сотрудничества, общественную и благотворительную деятельность, поддержку талантливой молодежи, а также развитие здравоохранения. Одна из секций форума посвящена женскому предпринимательству.


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URL: https://www.vb.kg/427770
Теги:
грант, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, женский форум, Садыр Жапаров
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