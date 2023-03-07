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Акылбек Жапаров обсудил с послом КНР покупку 1500 автобусов для Бишкека

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Во встрече также приняли участие представители Китайской корпорации по страхованию экспортных кредитов.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договорённостей, а также проекты, представляющие взаимный интерес.

В частности, глава кабмина Акылбек Жапаров затронул вопрос приобретения для мэрии города Бишкек 1500 автобусов, произведенных в Китае.

Он подчеркнул важность качественной и своевременной проработки данного вопроса кыргызской и китайской сторонами. В рамках обсуждения были высказаны идеи открытия в столице соответствующего центра сборки и сервисного обслуживания данного транспорта.

В ходе встречи стороны также обсудили реализацию проекта строительства Обводного Чуйского канала-2 (ОЧК-2), который позволит повысить водообеспеченность орошаемых земель Кыргызстана.

Глава Кабмина подчеркнул необходимость ускорения подготовки ТЭО проекта и начала строительных работ в текущем году.

Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь в свою очередь выразила готовность продвижения вышеуказанных вопросов".


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URL: https://www.vb.kg/427777
Теги:
Акылбек Жапаров, Китай, посол
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