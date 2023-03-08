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СМИ: Бикфордов шнур зажгут в Кыргызстане?

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстан прибыл новый посол Великобритании Николас Боулер. Удивительным образом этот дипломат оказывался в точках, которые после его работы с полным основанием можно было называть "горячими". Что известно о новом английском после в Бишкеке, решило разобраться издание "Восточный экспресс 24".

Как пишет издание, нет ничего удивительного в том, что английская дипломатическая школа и английская разведка всегда идут рука об руку. Этой традиции три сотни лет как минимум, а англичане своими традициями дорожат.

Вполне традиционным для англичан также является и интерес к Центральной Азии, где в своё время разворачивались баталии "Большой игры" между Британской и Российской империями.

Проходят столетия, меняются имена и политические границы, но не британская методология. И если Российская империя в своё время из "Большой игры" всё-таки вышла, то англичанка так и продолжает гадить в этой части света.

Итак, кто вы, мистер Боулер? "Тёмная лошадка", засекреченный агент на службе Его величества, представитель лондонского Сити?

О Николасе Боулере вообще чрезвычайно мало информации в открытых источниках. Известно, что он трудился в частных консалтинговых агентствах, которые, если верить злым языкам, тесно связаны с MI6. Нелегкая доля заносила британского дипломата в Палестину, Афганистан и Украину. Что не место, то райский уголок.

В Незалежной он вроде бы оказывал Зеленскому какие-то особые консультационные услуги. Не надо быть семи пядей, чтобы понимать – речь шла о разведданных.

Никакой конспирологии здесь нет, только здравый смысл и знание принципов работы британской внешней политики. В своём "Твиттере" Боулер что ни день разражается гневными филиппиками в адрес "агрессивной России", что как бы намекает, какой основной "месседж" он привозит в Бишкек.

Уже сейчас видно, что в КР он будет работать над продвижением антироссийских настроений. Почти в каждом его посте в Twitter – обвинения в сторону РФ.

Однако господин Боулер гораздо тоньше, чем его щебетанье в социальных сетях. Не стоит преувеличивать мастерство дипломатической школы Британии, в конце концов мы помним Милибэнда ("Who are you to fucking lecture me?" С. Лавров (с)), да и Бориса Джонсона с кудрявой головой как забыть – он также в своё время рулил МИДом Британии.

То, что его метят в Кыргызстан, Боулер знал уже 21 февраля. Чтобы сойти за своего, подыскивал книгу Чингиза Айтматова: "Не могли бы вы найти для меня книгу Чингиза Айтматова "Джамилия" 1958 года на русском языке? Название на кириллице: "Джамиля", - спрашивал он у своих читателей в Twitter. Судя по ответам, ему в этом помогли.

В статусе у Боули уже значится, что он ныне British Ambassador-Designate Bishkek. Ранее он работал также в Палестине и Афганистане. В КР он на дипдолжности уже второй раз. Первый он находился на ней с 2015 по 2017 годы. В целом список весьма занятный. А значит, активизацию "дружбы" с Бишкеком Лондон наметил на лето этого года.

Британская дипломатия небезупречна. Однако у Боулера есть свои козыри в рукаве.

Например, английская неправительственная организация International Alert ("Международная тревога"). Пафосное название – дань старику Оруэллу, у которого "мир – это война". Запомните, чем более звонко называется англосаксонская организация, тем меньше основания ей доверять.

Вооружитесь железным правилом, как только британцы или американцы разглагольствуют о мире, сразу без промедления готовьтесь к войне. Где бы ни появлялась указанная организация, там всенепременно начинали говорить пушки.

Источник: uzmetronom.agency


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URL: https://www.vb.kg/427783
Теги:
Великобритания, Кыргызстан, посол
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