9 марта в жилмассивах "Ала-Тоо 1" и "Ала-Тоо 2" не будет воды

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 9 марта с 9.00 до 17.00 часов в жилых массивах "Ала-Тоо 1" и "Ала-Тоо 2" не будет холодной воды.

По ее данным, будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах: ж/м "Ала-Тоо" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.