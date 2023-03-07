ГКНБ: В Сузаке задержан ряд должностных лиц (фото)

По факту злоупотребления должностным положением задержан ряд должностных лиц Сузакского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, задержаны специалист Сузакского районного управления архитектуры и градостроительства А.Н.Т., специалист по земельному вопросу Сузакского айыл окмоту О.С., специалист Сузакского районного филиала ГУ "Кадастр" И.К и бывший заместитель главы Сузакского айыл окмоту Х.У.Р., а также гражданин КР К.О.С., выступавший посредником при заключении незаконных сделок.

Установлено, что задержанные лица путем использования поддельных документов незаконно реализовывали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на землях Фонда перераспределения сельхозугодий (ФПС), которые предназначались исключительно для сельхозпроизводства.

В ходе проведенного обыска по месту жительства и работы вышеуказанных должностных лиц и граждан обнаружены и изъяты более 500 документов на земельные участки на территории Сузакского района с признаками подделки.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех деталей совершенного преступления, а также возможной причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям.

В этой связи главное управление ГКНБ по Джалал-Абадской области просит жителей Сузакского района обращаться в дежурную службу главного управления по области по фактам махинаций с земельными участками, в том числе с участием должностных лиц государственных органов по номерам: (03722) 5-60-49, (03722) 5-49-61.

"Вместе с тем главное управление по Джалал-Абадской области доводит до жителей Сузакского района то, что постановления о выделении земельных участков под ИЖС, числящихся на балансе ФПС и пастбищ, незаконны.

В связи с чем убедительно призываем граждан – жителей Сузакского района Джалал-Абадской области - заранее явиться в областное управление ГКНБ с имеющимися на руках документами и оказать содействие следствию по привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к данной коррупционной схеме", - говорится в сообщении ведомства.