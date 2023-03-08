Узбекистан построит две солнечные электростанции и три системы накопления

Власти Узбекистана подписали с саудовской ACWA Power соглашения о строительстве двух солнечных электростанций общей мощностью 1400 МВт в Ташкентской и Самаркандской областях, а также систем накопления энергии на 1200 МВт в трёх областях. В проекты намерены привлечь 2,5 млрд долларов инвестиций. Об этом сообщает gazeta.uz.

Компания Саудовской Аравии ACWA Power построит две новые солнечные электростанции в Узбекистане. Инвестиционные соглашения подписаны 4 марта, сообщают пресс-службы Министерства энергетики и Министерства инвестиций, промышленности и торговли. Сообщений о проведении тендера не было.

Соглашения предусматривают введение в эксплуатацию:

солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 400 МВт и системы накопления энергии мощностью 400 МВт в Ташкентской области; ФЭС мощностью 1000 МВт и системы накопления энергии на 400 МВт в Самаркандской области (днём ранее МИПТ сообщало о мощностях в 500 МВт и 200 МВт соответственно); системы накопления энергии на 400 МВт в Бухарской области.

Проектами также предусмотрено строительство высоковольтных линий электропередачи. Как сообщается, в проекты привлекут 2,5 млрд долларов инвестиций.

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В ходе мероприятия дан старт строительству солнечной фотоэлектрической станции на 400 МВт в Ташкентской области. Ожидается, что в результате её запуска будет производиться 900 млн кВт·ч электроэнергии в год, сэкономлено 257 млн кубометров газа и предотвращены выбросы в атмосферу 360 тысяч тонн вредных газов.

ACWA Power осуществит проектирование, финансирование, строительство и дальнейшую эксплуатацию электростанции в течение 25 лет.

По данным Минэнерго, проект по внедрению систем накопления энергии в Узбекистане будет являться "крупнейшей в регионе аккумулирующей системой", которая будет играть "важную роль в стабилизации энергосистемы и развитии возобновляемых источников энергии в стране".

"Системы накопления энергии предотвращают влияние нестабильных возобновляемых источников энергии на единую сеть. С их помощью можно накапливать излишки электроэнергии в период производства и использовать накопленную энергию в период низкой выработки", - говорится в сообщении.

В рамках реализации проектов планируется создание более 3000 новых рабочих мест при строительстве и 300 при эксплуатации, выработка электроэнергии в объёме 3,5 млрд кВт·ч в год, экономия газа в объёме 1 млрд кубометров в год.

Общий объем инвестиций ACWA Power в энергетические проектах в Узбекистане на сегодняшний день составляет 7,5 млрд долларов.