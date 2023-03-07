Фонд журналистов и писателей проведет в КР мероприятие по правам женщин

Фонд журналистов и писателей совместно с влиятельными организациями гражданского общества и образовательными учреждениями по всему миру, включая США, Бразилию, Грецию, Германию, Индию, Кыргызстан, Румынию, Великобританию, организует 12 различных параллельных мероприятий - как очных, так и виртуальных. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, во время 67-й сессии КПЖ ООН Фонд журналистов и писателей в сотрудничестве с ООН Женщины Кыргызстана, ПРООН Кыргызстан и в партнерстве с Women Techmakers Bishkek и Compass College организует параллельное мероприятие HYBRID на тему "InnovaSHEon: Расширение прав и возможностей женщин через инновации и технологии", которое пройдет 11 марта в Бишкеке.

Данное мероприятие вносит вклад в приоритетную тему КПЖ-67 ООН: Инновации и технологические изменения, а также образование в цифровую эпоху для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек.

В последние годы в Кыргызстане растет поддержка в продвижении STEM-образования среди женщин и девочек, однако женщины недостаточно представлены в карьере в области науки, технологии, инженерии и математики. В этом постоянно меняющемся и трансформирующемся мире важно разрабатывать инновационные решения и использовать новые подходы для решения проблем, с которыми сталкиваются страны. Образование, расширение экономических возможностей и равенство являются одними из основных направлений политики развития

Кыргызстана, особенно создание новых возможностей для женщин-профессионалов в области STEM и технологий. На этом мероприятии мы хотели бы рассмотреть влияние инноваций на расширение экономических возможностей женщин в Кыргызстане. Эксперты из правительства, системы ООН и гражданских обществ примут активное участие в панельных дискуссиях.

Некоторые из основных тем панельных дискуссий следующие:

• Интерактивные экспертные дискуссии и интерактивные диалоги о шагах и инициативах по ускорению реализации и мерах по наращиванию потенциала для включения гендерного равенства в политику и программу;

• Общая дискуссия о статусе гендерного равенства, определение достигнутых целей,

реализованных достижений и предпринимаемых усилий по устранению пробелов и

решению проблем;

• Влияние электронной коммерции на уязвимую женскую рабочую силу. Как использовать ее инструменты для расширения прав и возможностей женщин на местах;

• Устаревший подход к образованию, какие шаги необходимы для повышения его качества и доступности;

• Гендерное равенство в Кыргызстане: шаги сделаны - путь впереди;

• Социально-активное гражданское общество в Кыргызстане: инициативы, способствующие изменениям.

• Обсуждение возникающих проблем, тенденций, основных направлений и новых подходов к вопросам, затрагивающим положение женщин, включая равенство между женщинами и мужчинами, которые требуют своевременного рассмотрения.