Полюбить первую леди Кыргызстана

"В эпосе "Манас" очень выразительно описан идеальный образ хранительницы семейного очага. Женщина нашего народа имеет характер сложный и динамичный. Идеал женщины наш народ видел не только в красоте, но прежде всего в ее природном уме, храбрости и решительности".

С этими словами Айгуль Жапарова выступила на Первом Международном конгрессе влиятельных женщин в Тегеране, рассказывая миру об идеале женщины у кыргызского народа. Женщины Кыргызстана, отметила она, всегда вносили и вносят огромный вклад в развитие и процветание государства. Без их деятельного участия невозможно рассчитывать на возрождение и приумножение духовных ценностей, укрепление нравственности общества и сохранение лучших черт национального характера.

А кто должен быть примером идеальной женщины, как не первая леди?

Айгуль Жапарова – пятая по счету первая леди Кыргызстана. Президентом переходного периода была Роза Отунбаева – она стоит особняком. Она леди сама по себе, даже без "первого лорда".

Любил ли народ предлагаемых ему первых леди? Приходилось. Их ведь не выбирали. Выбирали очередного главу государства, а он приводил с собой супругу, которую надо было любить и жаловать. Их и любили – по крайней мере официально. Ровно до тех пор, пока муж каждой леди занимал должность президента республики. Потом любовь куда-то испарялась – вместе с любовью к бывшему начальнику страны.

Официально любя, в кулуарах первых леди частенько поругивали. И было, пожалуй, за что.

Майрам Акаева. Была первой леди с 1990 по 2005 год. Теперь она просто леди. А тогда, по ее собственному признанию, ей пришлось стать первооткрывательницей института первых леди в Кыргызстане. И поначалу она даже растерялась. Что входит в ее обязанности? Как она должна одеваться? Как вести себя рядом с мужем? Надо ли вмешиваться в его государственные дела – или это моветон?

"Многие политики не поняли моих действий, - сетовала позже Майрам Дуйшеновна. – Они говорили: "Майрам Акаева правит страной"… В принципе ничего удивительного, если учесть, что свой имидж первой леди Майрам Дуйшеновна выстраивала по образу и подобию Раисы Горбачевой. В ее адрес тоже было много нареканий относительно руководства государством вместо мужа.

Как и Горбачева, Майрам Акаева была постоянно на виду. Она выглядела действительно более активной и деятельной, чем ее чересчур интеллигентный супруг. Помимо обязательного сопровождения Аскара Акаевича во всех поездках и на всех мероприятиях (это как раз входит в обязанности первой леди, хотя многим казалось, что Майрам Дуйшеновны как-то слишком много), она с головой окунулась в общественную деятельность. Международный благотворительный фонд "Мээрим", Ассоциация больных диабетом, Национальная комиссия правительства КР по делам ЮНЕСКО, Международный попечительский совет благотворительного фонда "Нобелевские лекции – 100 лет"… И не упомнишь всех фондов и организаций, где главенствовала Акаева. Ходили упорные разговоры об огромных деньжищах, которые фактически бесконтрольно крутятся в этих фондах. Теперь ходят не менее упорные разговоры о том, что родственники Майрам Дуйшеновны напрямую причастны к незаконным операциям, связанным с Кумтором.

Так или иначе, Майрам Акаеву в Кыргызстане официально любили до 24 марта 2005 года. Любили странною любовью, граничащей с раздражением и неодобрением. А 24 марта разлюбили совсем.

Татьяна Бакиева. Одна из двух жен экс-президента Курманбека Бакиева, которую он в свое время привез из Самары. Первая леди Кыргызстана с 2005 по 2010 год.

Бакиев, как известно, пошел дальше Акаева - не только жену, но и всех своих многочисленных родственников втянул в "управление" страной (читай – в разграбление). Сама же Татьяна Васильевна получила в Кыргызстане прозвище "блондинка из Самары". Несмотря на то что она категорически открещивалась от Майрам Акаевой, многие называли эту блондинку второй Майрам. Главным образом из-за ее постоянных заявлений о невмешательстве в дела мужа – и таких же постоянных намеках на полную осведомленность об этих делах.

Как и Акаеву, Бакиеву на протяжении всего срока президентства ее мужа сопровождали разговоры о многочисленных финансовых махинациях.

В интервью одной из газет бывший администратор президентской резиденции "Ала-Арча" Ч. Бекбергенов рассказал, что накануне революции, 6 апреля 2010 года, Татьяна Бакиева специальным рейсом вывезла на самолете около 20 тонн ценного груза. И этим еще больше настроила против себя даже тех кыргызстанцев, которые прежде относились к ней достаточно нейтрально.

Раиса Атамбаева. Первая леди Кыргызстана с 2011 по 2017 год. В отличие от Татьяны Бакиевой, которая до вступления мужа в должность президента была домохозяйкой, Раиса Атамбаева – доктор наук, профессор. И это сближает ее с Майрам Акаевой (впрочем, не только это).

Алмазбек и Раиса Атамбаевы – яркая иллюстрация поговорки "Муж и жена – одна сатана". Если Акаева и Бакиева вовсю рулили мужьями и государством, Раиса все время находилась как бы в тени. Занималась благотворительностью, а если и пыталась чем-то руководить – так исключительно Министерством здравоохранения. А народу она запомнилась, пожалуй, тем, что, как и ее мятежный супруг, словесно бросалась из крайности в крайность: то они богатые, благополучные, самодостаточные и счастливые, а то, наоборот, нищие, обездоленные и гонимые. Когда как удобнее.

"А зато она красивая", - отмечали многие кыргызстанцы, когда Раиса Атамбаева была чуть помоложе.

Айгуль Токоева (она же Айгуль Жээнбекова). 2017-2020 гг. Ну, собственно, тот же самый случай. Каков муж, такова и жена. Президент сидел молча, ничем особо не занимаясь, и жена его в этом всячески поддерживала. По мере сил – благотворительность, по мере возможностей – популяризация кыргызской национальной одежды (многие обратили внимание, что на всех приемах первая леди появлялась в одеяниях с ярко выраженным национальным колоритом).

Ничего плохого она, по сути, кыргызстанцам не сделала. Ее просто протокольно любили, пока она была супругой президента. Потом так же протокольно разлюбили.

Айгуль Жапарова. Первая леди Кыргызстана – в двух смыслах. Первая, потому что жена первого "лорда". И первая из первых леди, про кого нет пока негативной информации. Это в нашей стране дорогого стоит.

На ее долю выпало столько испытаний, сколько не пришлось пережить даже Раисе Атамбаевой, дождавшейся мужа из тюрьмы. Судебные преследования мужа по надуманным поводам, долгое время в суровых тюремных условиях, трагедия за трагедией в его семье (смерть родителей, гибель сына)… Все эти тяготы Айгуль Жапарова стойко делила с мужем.

Сейчас она создает надежный тыл мужу-президенту. Не пытается им руководить, не вмешивается в политику и кадровые вопросы. Возглавляет общественный фонд "Эне-балага тирек" ("Опора матери и ребенку"), призванный помогать матерям и детям. Участвует в международных женских форумах – словом, занимается, если можно так выразиться, сугубо женскими делами.

Производит впечатление спокойной образованной, интеллигентной жены и матери с активной жизненной позицией, которая при этом всегда на полшага позади мужа. Не сливается с ним, она абсолютно самостоятельная личность, но нет сомнений и в том, что она в любой момент готова подставить ему плечо.

Полюбит ли народ полностью и окончательно первую леди Айгуль Жапарову? Разлюбит ли в случае, если Садыр Нургожоевич покинет пост президента? Покажет время. Но народное уважение она уже снискала.