В Кыргызстане академикам начали платить стипендии

В целях создания надлежащих условий и повышения эффективности научно-творческой деятельности действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Национальной академии наук Кыргызской Республики с 1 января 2023 года установлены ежемесячные стипендии за академические звания. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В частности, действительным членам (академикам) установлены стипендии в размере 15000 сомов, а членам-корреспондентам - в размере 7500 сомов.