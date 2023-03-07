Погода
$ 87.58 - 88.31
€ 93.07 - 94.07

Главы Минэкономики КР и Минторгпрома Катара провели встречу

27  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Доха состоялась встреча министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияра Амангелдиева с министром торговли и промышленности Катара Мохаммед бин Хамад бин Кассим аль-Абдулла аль-Тани. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики КР.

Министр Амангельдиев начал встречу с поздравления катарской стороны с успешным проведением и завершением чемпионата мира по футболу ФИФА в 2022 году.

Озвучил о потенциале развития двусторонних отношений, в том числе на площадке межправительственной кыргызско-катарской Комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Сообщил, что в настоящее время проводится активная работа по реализации проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, по которому было подписано соглашение в 2022 году. Данный проект позволит Кыргызской Республике получить доступ к Каспийскому морю, Персидскому заливу и также в страны Европы.

Также отмечено, что между кабинетом министров Кыргызской Республики и государством Катар подписаны и действуют основополагающие договора, направленные на развитие экономического сотрудничества, в числе которых соглашения о защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения.

Глава Минэкономкоммерции выразил заинтересованность КР в опыте Катара в области продовольственной безопасности, а именно открытия совместных логистических центров, маркет-плейсов, а также электронной коммерции.

В области туризма была отмечена важность упрощения визовых процедур между странами, и 5 марта 2023 года состоялась встреча с исполнительным директором Qatar Airways Group по вопросу открытия прямого авиасообщения между странами, сообщил Амангельдиев.

В свою очередь, министром торговли и промышленности Катара была выражена заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических отношений. В частности, он отметил, что будет рассмотрена возможность открытия прямого авиасообщения между двумя странами в целях расширения торгово-экономического сотрудничества, а также поддержки бизнеса, частного сектора и сектора туризма.

В ходе встречи был обсужден гидроэнергетический потенциал Кыргызской Республики, что является сферой заинтересованности для катарской стороны. Амангельдиев также проинформировал о проектах в сфере гидроэнергетики, о текущем состоянии обеспеченности населения электроэнергией и его большим спросом.

В завершение встречи стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и обменялись памятными подарками".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427802
Теги:
Катар, Кыргызстан, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  