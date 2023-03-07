Главы Минэкономики КР и Минторгпрома Катара провели встречу

В городе Доха состоялась встреча министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияра Амангелдиева с министром торговли и промышленности Катара Мохаммед бин Хамад бин Кассим аль-Абдулла аль-Тани. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики КР.

Министр Амангельдиев начал встречу с поздравления катарской стороны с успешным проведением и завершением чемпионата мира по футболу ФИФА в 2022 году.

Озвучил о потенциале развития двусторонних отношений, в том числе на площадке межправительственной кыргызско-катарской Комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Сообщил, что в настоящее время проводится активная работа по реализации проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, по которому было подписано соглашение в 2022 году. Данный проект позволит Кыргызской Республике получить доступ к Каспийскому морю, Персидскому заливу и также в страны Европы.

Также отмечено, что между кабинетом министров Кыргызской Республики и государством Катар подписаны и действуют основополагающие договора, направленные на развитие экономического сотрудничества, в числе которых соглашения о защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения.

Глава Минэкономкоммерции выразил заинтересованность КР в опыте Катара в области продовольственной безопасности, а именно открытия совместных логистических центров, маркет-плейсов, а также электронной коммерции.

В области туризма была отмечена важность упрощения визовых процедур между странами, и 5 марта 2023 года состоялась встреча с исполнительным директором Qatar Airways Group по вопросу открытия прямого авиасообщения между странами, сообщил Амангельдиев.

В свою очередь, министром торговли и промышленности Катара была выражена заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических отношений. В частности, он отметил, что будет рассмотрена возможность открытия прямого авиасообщения между двумя странами в целях расширения торгово-экономического сотрудничества, а также поддержки бизнеса, частного сектора и сектора туризма.

В ходе встречи был обсужден гидроэнергетический потенциал Кыргызской Республики, что является сферой заинтересованности для катарской стороны. Амангельдиев также проинформировал о проектах в сфере гидроэнергетики, о текущем состоянии обеспеченности населения электроэнергией и его большим спросом.

В завершение встречи стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и обменялись памятными подарками".