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ГКНБ задержаны должностные лица "Бишкекглавархитектуры" и ДУМИ

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ГКНБ КР в рамках работы по сокращению уровня коррупции и искоренения возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ "Бишкекглавархитектура", ДУМИ мэрии г.Бишкек и управления архитектуры по Аламединскому району, организовавших коррупционный механизм по выводу из муниципальной собственности и присвоению земель путем злоупотребления должностным положением и подделки документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках уголовного дела установлено, что заместитель начальника одного из территориальных управлений по градостроительству и архитектуры К.Б.К. и специалист А.Н.М. МП "Бишкекглавархитектура" в корыстных целях оформляли на подставных лиц наиболее ценные муниципальные земельные участки на центральных улицах г.Бишкек. Тем самым, фактически захватывая муниципальную собственность.

6 марта 2023 года указанные лица задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех соучастников коррупционной схемы и выявлению аналогичных фактов.

Следует отметить, что в результате подобных незаконных действий отдельных сотрудников органов градостроительства и архитектуры наносится не только материальный ущерб, но и нарушается эстетический облик столицы, так как нарушается архитектурный ансамбль зданий".


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URL: https://www.vb.kg/427803
Теги:
задержание, Бишкек, мэрия
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