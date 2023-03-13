"Мы нашли свой путь развития". Интервью с ректором Университета Адам

В преддверии 30-летнего юбилея ректор Университета Адам Светлана Сирмбард рассказала нашему изданию vb.kg о достижениях вуза, какие навыки за кратчайшее и долгосрочное время могут получить студенты данного вуза. Также она поведала, как кыргызстанские трудовые мигранты могут сделать карьеру за рубежом благодаря учебной программе Micro credentials.

"Мы скоро отмечаем наш 30-летний юбилей. Несмотря небольшой период, мы смогли добиться определённых результатов. Мы, как и многие вузы, столкнулись с разными сложностями, искали свой путь развития и нишу. С этой целью в 2018 году разработали новую стратегию, то есть если раньше наше учебное заведение было одного четкого направления: управление бизнесом, экономика и подготовка специалистов в сфере бухгалтерского учета, финансов и налогов, то в настоящее время мы освоили три уровня образования, начиная с бакалавриата и заканчивая IT-программой.

Мы посчитали, что на новом этапе должны дифференцировать наш образовательный продукт и основными новыми направлениями стали информационные технологи, так как без них сейчас невозможно. Одной из важнейших направленностей - это подготовка кадров в области медицины. Пандемия показала, что данная специальность востребована не только с экономической точки зрения, но и с социальной. Тем более что проблема нехватки врачей стоит остро во всем мире, и поэтому подготовка квалицированных специалистов для здравоохранения очень важный и ответственный шаг для нас. Конечно, в 2020 году появление новых направлений заставило нас пересмотреть структуру университета и подходы к обучению. Так была разработана стратегия на ближайшие пять лет, и в соответствии с этой политикой мы постоянно развиваемся.

Жизнь вносит свои коррективы, так 2020 год и частично 2021 год мы прожили в состоянии серьезной неопределенности, когда студенты учились в режиме онлайн. Многие преподаватели не имели возможности прийти на рабочее место, и пришлось искать выход из положения. Не зря ведь говорят, что форс-мажорные обстоятельства очень часто заставляют принимать новые и нестандартные решения. Я должна сказать, что мы с 2015 года начали активно внедрять цифровую технологию. У нас существовал целый ряд барьеров методологического характера, потому что мы пытались нащупать, как это можно это сделать. На сегодняшний день университет имеет методическое руководство по разработке и реализации электронных курсов в рамках программы Эразмус+ Европейского союза", - сказала ректор вуза.

По словам Светланы Сирмбард, это стало одной из причин, по которой Университет Адам относительно легко по сравнению с другими вузами пережил ситуацию с пандемией.

"У нас весьма хорошо были подготовлены цифровые инструменты, но мы на тот момент не могли внедрять их достаточно активно. Потому что существовала некая преграда со стороны преподавателей, которым было удобнее работать по старинке. COVID изменил ситуацию и все стали использовать цифровые инструменты. С такими направлениями, как экономика, менеджмент и туризм, не возникло никаких проблем, за исключением того, что не все ребята имели технические возможности. Допустим, если студент находился в регионе и не имел дома компьютера, то ему было сложно написать курсовую работу. Но эти проблемы были решаемые, потому что мы давали возможность писать от руки, и студент фотографировал и отправлял по телефону свою работу. Гораздо сложнее было с ребятами, которые обучались на медицинском направлении. Часть из них была за границей и не имела доступа к обучению. Нам приходилось искать нетрадиционные решения. На помощь пришло оборудование, которые было у нас для первых курсов в цифровом формате. В университете имеется стол Пирогова, который можно демонстрировать онлайн. Теоретическую часть мы обрабатывали, и сейчас восполняем практические навыки студентов на базе симуляционного и клинического центров. Это стимулировало рост интереса к различным цифровым продуктам. Если на первом этапе преподаватели представляли себе электронный курс в виде набора некоторых оцифрованных бумажных документов, то сейчас у нас совсем другой подход. Одной из интересных находок в использовании технологий, которую в Кыргызстане практически никто не использует, оказалась так называемая технология Micro credentials, что дословно переводится как "микроквалификация". Мы живем в мире, когда человеку нужно очень гибко строить свою образовательную траекторию", - отметила она.

Глава учебного заведения уверена, что сегодня вузы должны идти в ногу со временем и даже менять систему обучения.

"Те же такие традиционные форматы, как бакалавриат или магистратура, занимают достаточно длительное время для освоения, а человеку нужно быстро выйти на работу. Учитывая, что у нас большое количество трудовых мигрантов, традиционный формат образования является не всегда удобным. Более того, чтобы двигаться по карьерной лестнице, нужно через 4 года получить диплом, а у нас возможно пройти небольшие курсы, которые встроены в эту же квалификацию. Возьмите тот же бухгалтерский учет: проходят краткосрочный курс, сдаю экзамен, получают документ об окончании университета и могут двигаться по карьерной лестнице. В зависимости от того, какие у студента финансовые возможности и сколько времени у него есть, с учетом его потребностей и благодаря программе Micro credentials, он может получить степень бакалавра не за 4 года, а за гораздо короткий срок. Эта технология очень хорошо подходит для работающих людей, для мам с детьми, которые в связи с семейными обстоятельствами вынуждены были бросить обучение в вузе. Эта технология завоевала популярность в европейских странах и в восточной Азии. На сегодняшний день огромное количество программ предлагается именно в этом формате. Традиционные технологии недостаточно гибкие, и в связи с динамичностью мира знания студента того же IT-направления на начальных курсах устаревают к окончанию вуза. Говорят, что в IT-сфере не нужно высшее образование, но с этим я не согласна, так как высшее образование - это платформа, мировоззрение, общая компетентность, то, что человеку помогает в дальнейшем развиваться. Программы высшего образования должны быть подстроены под студентов, так как молодым людям приходиться и учиться, и работать. Студент, обучаясь по программе Micro credentials, выстраивает необходимые модули и может достроить свое образование. Данная программа хорошо продвигается в цифровом формате. Университет работает над несколькими проектами: как эту технологию реализовать в рамках традиционных бакалаврских и магистерских программ, как это сделать в рамках дополнительного образования, чтобы те же трудовые мигранты Кыргызстана могли иметь доступ к этому формату образования. Есть некоторые проблемы с реализацией задумок, так как нет нормативной базы, которая могла бы позволять это реализовать. Потому что на сегодняшний день электронный формат обучения разрешен, но для того, чтобы сдать экзамен, студент, который учится дистанционно с отрывом от места обучения, должен приехать для сдачи экзамена. Но на самом деле существует целый ряд электронных инструментов, которые позволяют фиксировать удачную сдачу онлайн-экзаменов. Эта технология прокторинга используется в американских университетах, устанавливаются камеры, и за всеми учебными действиями студента дистанционного образования следит камера. Если мы не представим условия, удобные для студента, то он будет искать эти условия в других иностранных вузах, а нам необходимо развивать качественную образовательную услугу именно в нашей стране", - добавила она.