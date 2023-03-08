Горожан приглашают обсудить проблему смога с представителями госорганов

Бишкекчан приглашают на мероприятие по проблеме смога в этом году. Этой зимой загрязнение воздуха в Бишкеке вновь превышало нормы в десятки раз, и горожане могли видеть смог над городом невооруженным глазом. Организаторы из ОО "МувГрин" приглашают бишкекчан узнать о приоритетных мерах в борьбе со смогом, как утепление и обсудить решения с представителями госорганов.

По выводам экспертов утепление является приоритетной мерой в борьбе со смогом. Исследования доказали, что печное отопление жилого сектора вносит наибольший вклад в образование смога в отопительный период. Эксперты продвигают стимулирование государством утепления частных домов и других зданий.

Эксперт по качеству воздуха Мария Колесникова презентует данные по источникам загрязнения воздуха и расскажет почему нужно инвестировать в утепление. А эксперт по энергоэффективности Дарика Вильданова разберет понятие об энергоэффективности и расскажет подробнее о процессе утепления зданий.

В панельной дискуссии ожидается участие депутата Бишкекского городского кенеша, мэрии, Министерства энергетики КР и независимых экспертов, которые обсудят возможности стимулирования утепления частных домохозяйств.

Мероприятие пройдет 10 марта с 18:00 до 20:00 по адресу: Бишкек, бульвар Эркиндик 64Б.