Переходи на О! и получай 90 дней бесплатной подписки Яндекс.Плюс

Смотрите лучшие сериалы, слушайте любимую музыку, читайте нужную литературу и катайтесь на такси со скидкой, да ещё в комфорте!

Всем абонентам новой линейки тарифов "Переходи на О!" предоставляется 90 дней бесплатной подписки на Яндекс.Плюс, которая включает бонусы и привилегии четырёх сервисов:

+ Яндекс.Музыка – фонотека 60 000 000 треков, обновляй плейлист хоть каждый день!; + Яндекс Go – скидка 10% на поездки класса "Комфорт" и "Комфорт+"; + КиноПоиск – доступ к более 7 000 фильмов и сериалов в отличном качестве без рекламы; + Bookmate – библиотека миллиона книг в текстовом и аудиоформатах.

Предложение действует только для абонентов линейки тарифов "Переходи на О!", ранее не оформлявших подписку Яндекс.Плюс. Полный список тарифов, участвующих в акции, на сайте o.kg. Подписка предоставляется бесплатно первые 90 дней, после в действие вступят стандартные условия предоставления.

"Переходи на О!" - всё, что вам нужно, в одном тарифе.

Предложение действует с 7 марта по 31 мая 2023 года включительно. Подробнее на сайте o.kg.

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