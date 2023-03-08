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Президент поздравил женщин Кыргызстана с 8 марта

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- Бакыт Стамов
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил женщин страны с 8 марта - Международным женским днем.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые наши женщины!

Дорогие матери, сестры и дочери!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Международным женским днем 8 марта, который как предвестник весны дарует нам нежные лучи тепла и радости.

Этот праздник всегда отмечается по-особенному в приятной и неповторимой атмосфере, с проявлением искреннего уважения и внимания нашим прекрасным женщинам – хранительницам семейного очага и уюта.

Особо преклоняюсь перед поколением наших матерей, дарующим свою безграничную любовь, заботу, поддержку и терпение. А наши сестры и дочери, удерживая и оберегая материнское тепло, несут чистоту женственности, продолжая путь матери.

Не зря испокон веков говорится: "Мать одной рукой качает колыбель, другой – вселенную". Чтя традиции предков, в обществе высоко ценится положение кыргызской женщины, ведь будущее нации в руках матерей.

Женщины Кыргызстана, несмотря на то, что на их плечах воспитание подрастающего поколения и основное бремя домашнего труда, вносят свой незаменимый вклад в развитие нашей страны, трудясь на предприятиях, защищая границы, творя искусство и умножая спортивную славу Кыргызстана.

Хочу отметить, что для продвижения и поддержки женщин-лидеров в Кыргызстане будут предприняты кардинальные меры в политике по повышению их роли в государственном управлении.

Прекрасные наши женщины!

Следуя примеру великой нашей предводительницы Курманжан Датки, обладавшей проницательностью, благоразумием и смирением, всегда оставайтесь неповторимыми, сохраняя на лице неотразимую улыбку и будьте счастливы!

Поздравляю вас с замечательным праздником весны, желаю всем вам крепкого здоровья, семейного согласия и благополучия!"


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URL: https://www.vb.kg/427811
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