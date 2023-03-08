Погода
$ 87.46 - 88.31
€ 93.07 - 94.07

Акылбек Жапаров в Узбекистане намерен встретиться с этническими кыргызами

113  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров прибыл по приглашению узбекской стороны с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В рамках визита Глава Кабинета Министров планирует ознакомиться с работой ряда промышленных и научно-технических предприятий, расположенных в различных регионах страны.

Кроме того, запланировано проведение ряда встреч с высшим руководством Республики Узбекистан.

Акылбек Жапаров также намерен встретиться с этническими кыргызами, компактно проживающими в селе Манас Джизакской области Республики Узбекистан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427812
Теги:
Акылбек Жапаров, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  