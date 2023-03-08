Акылбек Жапаров в Узбекистане намерен встретиться с этническими кыргызами

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров прибыл по приглашению узбекской стороны с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В рамках визита Глава Кабинета Министров планирует ознакомиться с работой ряда промышленных и научно-технических предприятий, расположенных в различных регионах страны.

Кроме того, запланировано проведение ряда встреч с высшим руководством Республики Узбекистан.

Акылбек Жапаров также намерен встретиться с этническими кыргызами, компактно проживающими в селе Манас Джизакской области Республики Узбекистан.