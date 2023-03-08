В России все мессенджеры заменят на отечественные аналоги

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил всем федеральным ведомствам до 1 мая завершить переход на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих. Система была разработана, апробирована и интегрирована для использования в 2021 году ООО "VK Цифровые технологии", которое победило в открытом тендере Минцифры России. На реализацию проекта было потрачено 450,5 млн рублей. Руководители главного цифрового ведомства страны рассчитывают, что до конца 2023 года пользоваться этим защищенным ПО будет весь госсектор, а в ближайшей перспективе оно сможет заменить Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и другие сервисы. ИТ-эксперты поддерживают работу с новым сервисом. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Антона Немкина.

Итоги цифровой трансформации России за 2022 год и задачи, которые необходимо решить в краткосрочной перспективе в 2023 году, с главами ФОИВов, министерств и ведомств страны обсудили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максут Шадаев. Качество работы руководителей цифровой трансформации в госсекторе оценивалось по результатам выполнения таких оперативных задач, как переход на платформу "ГосТех", создание условий для информационной безопасности, внедрение платформы обратной связи, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и других. Ключевым изменением стал новый параметр контроля за прогрессом цифровизации – в рейтинг включена оценка эффективности планирования и реализации программ по цифровой трансформации экономических направлений.

По мнению профильного вице-премьера, следующим шагом должно стать оперативное завершение перехода на защищенное отечественное облачное решение, которое уже доказало свою универсальность в качестве коммуникационного сервиса для госслужащих – АРМ ГС.

"Более 250 тысяч сотрудников органов госвласти используют АРМ ГС ежедневно. Но нужно ускоряться – всем ФОИВ, не завершившим переход, необходимо сделать это не позднее апреля 2023 года. РЦТ регионов рекомендуется также активизировать работу по подключению к АРМ ГС. Этого требует геополитическая обстановка", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

"Автоматизированное рабочее место государственного служащего" - это комплекс программного обеспечения и сервисов, созданных полностью на базе российского ПО. В его состав входит, в том числе, офисное ПО, а также программы по обеспечению информационной безопасности. Этот универсальный продукт может быть интегрирован или адаптирован к рабочей системе ведомства в автоматическом режиме за несколько минут. Сервис позволяет работать с документами, использовать чат-боты для контроля задач, стоящих перед сотрудниками, а также мессенджеры, поддерживающие аудио- и видеозвонки.

Продукт был создан на базе VK Teams, заказ на разработку которого ООО "VK Цифровые Технологии" выиграло на тендере Минцифры 11 ноября 2021 года. Тогда при начальной цене аукциона 487,7 млн рублей VK предложила сделать эту работу за 450,5 млн рублей, что оказалось значительно меньше других предложений. Уже в конце ноября 2021 года руководители VK сообщили о пилотном запуске продукта до конца 2022 года в пяти федеральных ведомствах – в Минцифры, Росстате, Пенсионном фонде, Минэкономики и Государственной фельдъегерской службе. Летом 2022 года Санкт-Петербург стал одним из первых субъектов Российской Федерации, начавших внедрение отечественного мессенджера VK Teams в работу сотрудников городского правительства.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул, что работа в таком мессенджере поможет защитить рабочую информацию и обеспечит безопасность всей документации и персональных данных госслужащих.

"Разработки, которые выполняются по заказам Минцифры России, ИТ-продукты и решения всегда отличаются высоким качествам и предусматривают создание удобных условий для пользователей и защиту их прав. Такие ИТ-продукты, как, к примеру, "Карта болельщика", на практике доказали свою эффективность и полную безопасность для россиян. На очереди - цифровые паспорта и укрепление системы защиты биометрических данных, где также была проделана колоссальная работа. Уверен, что использование унифицированного продукта для общения поможет госслужащим в их решении их задач: упросит и ускорит коммуникацию между департаментами, оптимизирует работу с огромными объемами документациями, а также защитит и стратегически важную для государства информацию, и личные данные самих чиновников от хакерских атак и попыток враждебного проникновения в систему", - сказал Антон Немкин.

И.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер КА "Муранов, Черняков и партнеры" Олег Москвитин считает, что необходимость перехода госслужащих на использование единого отечественного мессенджера абсолютно очевидна. По мнению эксперта, использование отечественного продукта позволит оптимизировать все коммуникации, так как все чиновники будут использовать один сервис, усовершенствовать контроль за безопасностью системы, так как один мессенджер защитить проще, чем несколько, а также добиться определенной экономии бюджетных средств, так как необходимо оплачивать услуги только одного подрядчика.

"Стоит поддержать переход на мессенджер VK и региональных чиновников, которых в не меньшей степени касаются вопросы информационной безопасности и защищенности. При этом, безусловно, к выбранной правительством платформе должен предъявляться, что называется, "двойной спрос" по безопасности данных, защищенности от хакерских угроз, способности бесперебойно работать, обеспечивая связью множество пользователей из госсектора. Конечно, должна обеспечиваться и тайна коммуникаций в едином мессенджере. Следует отметить, что охраняющий тайну переписки закон не знает исключений и должен защищать пользователей и абонентов в полном объеме и в этой ситуации. В сложившейся ситуации, несомненно, было бы неправильно использовать иностранные платформы в государственном секторе. Желательно использовать отечественное ПО и в дальнейшем - в более дружелюбной политической обстановке: раз мы, как показывает практика, можем делать свои программные продукты не хуже, то почему бы не платить своим соотечественникам, поддерживая российский бизнес? Однако "государственный запрет" на иностранные мессенджеры для чиновников не должен стать поводом для снижения качества услуг и темпов развития для отечественных сервисов. Об этом тоже важно помнить, так как в условиях снижения конкуренции такой вариант – нередкое последствие для многих рынков. Это означает, что госзаказчик должен стимулировать своего партнера к постоянному развитию и совершенствованию", - считает Олег Москвитин.