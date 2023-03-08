В системе МВД КР произошли кадровые изменения

В системе МВД произошли кадровые изменения. В соответствии с приказом МВД Кыргызской Республики назначены руководители региональных подразделений органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ведомства.

Полковник милиции Сапарбек Асаналиев освобожден от должности начальника ГУВД Чуйской области и этим же приказом назначен на должность начальника УВД Нарынской области, полковник милиции.

Дамирбек Исаков освобожден от должности начальника Службы охраны МВД КР и назначен начальником ГУВД Чуйской области.

Также полковник милиции Каныбек Абдырахманов освобожден от должности заместителя начальника по оперативной работе ГУВД Чуйской области и назначен начальником Службы охраны МВД Кыргызской Республики.

Полковник милиции Талантбек Аттокуров освобожден от должности начальника уголовного розыска ГУВД Чуйского области и назначен на должность начальника ОВД Жайылского района Чуйской области.

Полковник милиции Искен Базаркулов освобожден от занимаемой должности начальника

ОВД Жайылского района Чуйской области и временно исполняет обязанности заместителя начальника по оперативной работе ГУВД Чуйской области.

Полковник милиции Руслан Кадыров, находящийся в распоряжении МВД, назначен на должность начальника уголовного розыска ГУВД Чуйской области.

Перед вновь назначенными руководителями подразделений поставлены задачи повысить эффективность работы, обеспечивать безопасность граждан и бороться с преступностью.