В Узбекистане мужчина подряд угнал два авто, но умудрился их разбить

Угонщик в Каракалпакстане, чтобы поживиться, в течение нескольких часов угнал два автомобиля. Однако ему не повезло, он умудрился разбить обе машины, сообщают СМИ.

Сначала мужчина, проживающий в Берунийском районе, похитил автомобиль "Матиз", припаркованный у банка. Проехав на нем 10-15 километров, он потерял управление, съехал в кювет и повредил машину.

Буквально через час похититель увидел возле ресторана автомобиль "Нексия 1", у которого оказались незапертыми двери. Воспользовавшись этим, мужчина угнал это авто. Но и в этот раз, угонщика ждала неудача. Немного проехав, он ударился в дерево.

По словам самого мужчины, в тот день он был пьян. Правоохранители задержали угонщика благодаря видео с камер.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 267 (угон транспортного средства, совершенный повторно) Уголовного кодекса. Следственные мероприятия продолжаются. Подобное правонарушение наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.