Глава Минприроды Динара Кутманова поздравила женщин Кыргызстана с 8 марта

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Динара Кутманова поздравила женщин Кыргызстана с 8 марта - Международным женским днем.

"От имени коллектива Минприроды КР и от себя лично поздравляю вас с весенним праздником – 8 Марта!

Благодаря вам, дорогие женщины, незыблемыми остаются вечные человеческие ценности – любовь, семья, верность. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы щедро дарите близким, делая их жизнь спокойной и счастливой.

Желаю вам, чтобы этот весенний праздник любви и нежности принес вам море цветов и улыбок!

Пусть счастливым будет каждый день в году, а ваши неустанные заботы о семье, детях и всех окружающих вас людях возвращаются к вам любовью и теплом!".