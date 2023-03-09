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Ошский "Алай" выиграл суперкубок Кыргызстана по футболу

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Ошский ФК "Алай" на домашнем стадионе имени А.Суюмбанва выиграл Суперкубок Кыргызстана по футболу. Поединок за суперкубок традиционно проводится в начале очередного футбольного сезона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

За победу борются команды, выигравшие в предыдущем сезоне чемпионат и кубок страны. Чемпионом КР в 2022 году и обладателем кубка стал ФК "Абдыш-Ата". В связи с этим в матче за Суперкубок соперником "Абдыш-Аты" стал Ошский "Алай", занявший второе место в Чемпионате страны 2022 года.

В ходе поединка единственный гол в матче забил центральный нападающий Рыскелди Артыкбаев, эффектно отправив мяч в ворота гостей во второй половине встречи.

В церемонии награждения приняли участие заместитель мэра города Ош Сонунбек Жунусбаев, исполнительный директор Кыргызской профессиональной футбольной лиги Канат Асенов, которые поздравили ФК "Алай", отметив активную игру обеих команд


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URL: https://www.vb.kg/427819
Теги:
Ош, футбол
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