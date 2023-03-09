Турция сохранила статус крупнейшего в мире покупателя золота

Центробанк Турции в январе купил 23 т золота, что сделало его крупнейшим покупателем драгоценного металла в мире. В феврале, после землетрясений, Анкара временно приостановила импорт золота, считая это угрозой для финансовой системы страны - дефицит счета текущих операций в 2022 году вырос до $48,8 млрд, став самым большим как минимум за десятилетие. Об этом сообщает интернет-издание turanpress.kz.

Центральный банк Турции в январе купил 23 т золота, что сделало его крупнейшим покупателем драгоценного металла в мире за этот период, сообщил Bloomberg. По данным Всемирного совета по золоту, сейчас в стране находится 565 т золота, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Народный банк Китая и Национальный банк Казахстана стали вторым и третьим по величине покупателями золота, купив 15 т и 4 т металла соответственно.

Золото как средство защиты от инфляции делает Турцию крупнейшим покупателем металла в мире, отмечает Bloomberg. Центробанк страны накапливал золото в течение нескольких месяцев и в прошлом году был крупнейшим покупателем драгоценного металла среди монетарных властей. Золото также является популярным товаром среди турецких домохозяйств, которые используют его в качестве страховки от валютного и инфляционного давления.

В феврале 2023 года Турция временно приостановила импорт золота для смягчения экономических последствий разрушительных землетрясений. Кроме того, правительство считает импорт золота самой большой угрозой для финансовой системы страны. Дефицит счета текущих операций Турции в 2022 году вырос до $48,8 млрд, став самым большим как минимум за десятилетие, отмечает Bloomberg.

Всего в 2022 году Турция импортировала золото на $20,4 млрд. В январе 2023 года импорт драгоценных металлов подскочил на 656% - до $5,4 млрд, был установлен месячный рекорд 68,3 т.

https://turanpress.kz/ekonomika/6071-turcija-sohranila-status-krupneishego-v-mire-pokupatelja-zolota.html