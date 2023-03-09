В 2023 больше женщин из Кыргызстана планируют одиночные путешествия

По результатам исследования Aviasales.kg, в 2023 году 41% путешественниц из Кыргызстана планируют путешествия в одиночку. Для сравнения, в 2022 этот показатель был на уровне 31%.

39% респонденток отметили, что уже путешествовали в одиночку, 10% не любят ездить без компании, а 10% – то есть каждая десятая женщина – считают путешествия в одиночку небезопасными.

Изменения относительно прошлого года есть по всем пунктам. Так, в 2022 41% женщин отметили, что путешествуют в одиночку и только 6% считали одиночные путешествия небезопасными. Значительно изменилось и количество женщин, не желающих путешествовать без компании – их доля и в 2022 составляла 22%.

В соседних Казахстане и Узбекистане похожая картина. Там тоже вырос процент женщин, планирующих путешествовать в одиночку. В Казахстане этот показатель вырос с 30% до 38%, а в Узбекистане - с 26% до 30%. Аналогично Кыпгызстану, в этих странах каждая десятая женщина считает одиночные путешествия небезопасными.

Что касается мужчин, то среди них в 2023 картина следующая:

– 58% мужчин в Кыргызстане отметили, что уже путешествуют в одиночку. Это на 6% меньше, чем в прошлом году.

– 26% планируют путешествия в одиночку. В 2022 этот показатель был на уровне 20%

– 11% респондентов не любят путешествовать без компании. Это на 1% меньше, чем в 2022.

– только 4,5% мужчин отметили, что считают одиночные путешествия небезопасными. Этот показатель вырос всего на полпроцента по сравнению с предыдущим годом. В 2022 только 4% кыргызстанцев считали небезопасным путешествия в одиночестве.