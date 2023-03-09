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Акылбек Жапаров в Узбекистане осмотрел ряд текстильных предприятий

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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и члены правительственной делегации Кыргызской Республики, находящиеся с рабочим визитом в Республике Узбекистан, посетили предприятия "Global Textile", "Fazman Textile", "Art Soft Holdings" и "Iftihor Kiyim Sanoat", расположенные в Ферганской и Наманганской областях. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе ознакомления с фабрикой "Global Textile" Акылбек Жапаров отметил, что легкая промышленность является одной из динамично развивающихся отраслей экономики Кыргызской Республики.

"Учитывая это, для нас крайне важен опыт, накопленный Республикой Узбекистан в привлечении инвестиций и современных технологических решений в текстильное производство. Нам также необходимо развиваться, привлекая в ряды своих долгосрочных заказчиков мировые бренды, с которыми вы уже активно и успешно сотрудничаете", - заметил глава кабинета министров.

Отметим, что текстильное предприятие "Global Textile", запущенное в 2018 году, является одним из ведущих текстильных предприятий в Республике Узбекистан, занимающееся производством пряжи и трикотажного полотна мирового качества.

Затем глава кабинета министров и члены кыргызской делегации ознакомились с работой текстильного предприятия, входящего в состав "Art Soft Holdings" и "Fazman Textile", а также осмотрели строительную площадку нового производственного комплекса предприятия "Iftihor Kiyim Sanoat", являющегося одним из лидеров среди производителей мужской одежды в республике (под брендом "ADIM").

Акылбек Жапаров отметил важность международной сертификации качества выпускаемой предприятиями лёгкой промышленности продукции.

"Этому аспекту государство и наши предприниматели должны уделить пристальное внимание. Современные лаборатории по качеству с необходимым программным обеспечением должны стать обязательным рабочим атрибутом для всех предприятий, намеренных экспортировать свою продукцию в другие страны", - констатировал он.

Стоит отметить, что по итогам достигнутых договоренностей между Президентами Кыргызской Республики и Республики Узбекистан в начале 2023 года, подписано соглашение о сотрудничестве по созданию текстильного производства в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

В данном контексте Узбекско-Кыргызским фондом развития будет выделено финансирование в размере 16 млн долларов США для строительства текстильного предприятия, соответствующего уровню "Fazman Textile", которое будет расположено в Ноокатском районе Джалал-Абадской области.

Справочно: Текстильная фабрика "Fazman Textile", открывшаяся в конце 2022 года, может выпускать в год до 1 млн единиц готовой продукции - мужских, женских и детских костюмов. Объём экспорта оценивается в 15 млн долларов США ежегодно".


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URL: https://www.vb.kg/427836
Теги:
Акылбек Жапаров, Узбекистан
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