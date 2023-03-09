C 11 по 16 марта в Бишкеке будет проходить обучение для инструкторов дзюдо

С 11 по 16 марта в Бишкеке будет проходить обучение под названием "Инструктор Академии IJF - Уровень 1 / Сертификат инструктора дзюдо". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, практическая часть Академии IJF - уникальный проект, инициированный региональной Академией дзюдо в Кыргызстане с Академией IJF. Тренеры дзюдо имеют возможность получить высшее спортивное профильное образование в области дзюдо.

За 2022 год успешно завершили теоретическую часть 11 тренеров Кыргызстана, а также подали заявки на участие 7 тренеров из Республики Узбекистан. Тренеры будут проходить и сдавать практический экзамен 8 экспертам Академии IJF. Позади у тренеров прохождение и сдача теоретической программы, впереди - серьёзные практические испытания, сдача экзаменов и получение дипломов.

С обучающимися будут работать ведущие эксперты, работающие в Академии IJF со дня его основания.

Проект организован при поддержке Международной федерации дзюдо, Национального олимпийского комитета Кыргызской Республики и Международного олимпийского комитета

Справка: Академия Международной федерации дзюдо (сокр. Академия IJF) была образована в 2013 году. Сегодня это высшее профильное учебное заведение, ставящее своей целью готовить тренеров дзюдо во всём мире по единым стандартам. Существуют такие уровни обучения, как "инструктор", "тренер" и "менеджер". Обучение проходит в 3 этапа, и обладатель диплома третьего уровня может вести тренировочную деятельность во всем мире. С 2018 года обучение стало обязательным для всех тренеров, которые участвуют на официальных соревнованиях IJF и секундируют своих воспитанников. Дистанционное освоение теории занимает 18 недель. Сдав экзамен, можно получить доступ к практической части.