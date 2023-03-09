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В Бишкеке пройдет презентация итогов картирования медуслуг для беременных

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- Назгуль Абдыразакова
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10 марта в Бишкеке состоится круглый стол по созданию механизмов координации различных ведомств для улучшения доступа беременных женщин к услугам, гарантированных государством. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

По ее данным, на круглом столе будут представлены результаты картирования медицинских и социальных услуг в Чуйском и Аламудунском районах Чуйской области.

Мероприятие организовано ОО "Кыргызский альянс планирования семьи" (ОО "КАПС") при технической поддержке кыргызско-германского проекта "Содействие развитию первичного здравоохранения", реализуемого Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по международному сотрудничеству).

По итогам круглого стола будут разработан и утвержден общий план работы различных ведомств по охране здоровья матери и ребенка с назначением ответственного лица.

На мероприятии примут участие представители министерств и ведомств, ОМСУ, организации здравоохранения, СМИ и гражданского сектора.


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URL: https://www.vb.kg/427838
Теги:
ФОМС, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, медицина, беременность
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