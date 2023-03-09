В Бишкеке пройдет презентация итогов картирования медуслуг для беременных

10 марта в Бишкеке состоится круглый стол по созданию механизмов координации различных ведомств для улучшения доступа беременных женщин к услугам, гарантированных государством. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

По ее данным, на круглом столе будут представлены результаты картирования медицинских и социальных услуг в Чуйском и Аламудунском районах Чуйской области.

Мероприятие организовано ОО "Кыргызский альянс планирования семьи" (ОО "КАПС") при технической поддержке кыргызско-германского проекта "Содействие развитию первичного здравоохранения", реализуемого Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по международному сотрудничеству).

По итогам круглого стола будут разработан и утвержден общий план работы различных ведомств по охране здоровья матери и ребенка с назначением ответственного лица.

На мероприятии примут участие представители министерств и ведомств, ОМСУ, организации здравоохранения, СМИ и гражданского сектора.