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ЦИК: Выдвижение кандидатов на местных выборах завершается сегодня

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ЦИК напоминает, что выдвижение кандидатов на местных выборах и представление необходимых документов в соответствующие территориальные избирательные комиссии завершаются в 24 часа 9 марта 2023 года!

"Всех кандидатов в депутаты призываем активно участвовать на выборах депутатов 14 айылных кенешей, назначенных на 9 апреля 2023 года!

Напоминаем, что, согласно Закону КР "О выборах депутатов местных кенешей КР", на выборах депутатов 14 айылных кенешей, зарезервировано не менее 30% мандатов для женщин кандидатов в каждом избирательном округе!

В связи с чем призываем женщин кандидатов быть активными для участия на выборах депутатов 14 айылных кенешей, для решения важных социально-экономических вопросов местного значения!" - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, указом президента Кыргызской Республики от 6 февраля 2023 года УП № 19 на 9 апреля 2023 года назначены очередные выборы депутатов 14 местных кенешей Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/427844
Теги:
выборы, местный кенеш, Кыргызстан, ЦИК
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