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В Бишкеке состоится мероприятие посвященное работе кризисных центров

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- Назгуль Абдыразакова
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10 марта Ассоциация кризисных центров при поддержке проекта USAID "Жигердуу жарандар" проводит мероприятие "Информировать. Проявлять солидарность. Защищать: пути сотрудничества кризисных центров и инфлюэнсеров". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в ходе мероприятия представители кризисных центров из всех семи регионов Кыргызстана расскажут о своей работе по оказанию помощи женщинам, пострадавшим от гендерного или семейного насилия. Журналисты и блогеры поделятся своим опытом и видением того, как можно продвигать нетерпимость к насилию через социальные сети.

Важной частью ивента станет презентация новой песни и клипа Гульзады Рыскуловой "Я верю в тебя", посвященных работникам кризисных центров, которые помогают женщинам и детям, пережившим насилие. Кроме того, будет организована фотовыставка о работе кризисных центров Кыргызстана.

Мероприятие состоится: 10 марта в кинозале Исторического музея. Начало в 10.00. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/427845
Теги:
семейное насилие, Бишкек, Кыргызстан, женщины, ЮСАИД
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