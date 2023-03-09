В КР вводится обязательное медстрахование. Кого коснется новый закон?

"Депутаты парламента Кыргызстана приняли в третьем чтении Закон "Об обязательном медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике". Этот закон, который, кстати, так и назывался ранее, работал в стране с 90-х годов, сейчас в него были внесены изменения и дополнения. Он вступит в силу, если его подпишет президент", - сказала в интервью vb.kg начальник управления реализации программ медицинского страхования Фонда ОМС Жипара Азизбекова, которая рассказала об этих новшествах.

В чем была необходимость внесения изменений в действующий закон?

- Кабинет министров поставил задачу охватить медицинским страхованием все население. И это очень важно, поскольку страховая медицина – это прежде всего безопасность страны. Поэтому мы проводим встречи с директорами ЦСМ и больниц. городскими властями, разъясняем суть принятого депутатами закона. Подобные законы работают во всем мире. Куда бы вы не поехали, в первую очередь оформляется медицинская страховка. В развитых странах 98 процентов населения застраховано. В Кыргызстане - 75 процентов. Самая большая часть застрахованного населения – это пенсионеры, потом – дети от рождения до окончания школы и если они становятся студентами очного обучения – до 21 года. Помимо этих категорий граждан государство оплачивает страховку безработным, зарегистрированным в органах государственной службы занятости населения, лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства и лицам, получающим социальные пособия, военнослужащим КР.

За трудоустроенных кыргызстанцев медицинские страховые отчисления в размере двух процентов от фонда заработной платы отчисляют работодатели. Фермеры, работники крестьянских хозяйств, индивидуальные предприниматели тоже считаются застрахованными, если они платят налоги, в эту сумму входят и взносы на ОМС.

Хотела бы подчеркнуть, что независимо от того, какой вклад внес каждый гражданин в Фонд ОМС, всем оказывается необходимая помощь. В Америке, например, объем помощи зависит от суммы страхового взноса, там накопительная система. У нас же в основу страхования положен принцип солидарности: здоровый платит за больного, богатый – за бедного.

Какие новшества внесены в закон?

- Медицинскому страхованию теперь подлежат все граждане страны и проживающие в КР иностранцы, в том числе обучающиеся в образовательных организациях. Нормы нового закона не коснутся тех, кто уже застрахован. Речь идет о той части населения, которая официально нигде не работает, не платит налогов и не делает страховых отчислений.

Согласно принятому депутатами закону, незастрахованные граждане КР, окончившие общеобразовательные организации, не являющиеся студентами и не оплачивающие взносы на ОМС в Соцфонд, должны приобретать полис за 1722 сома на 12 календарных месяцев для получения льготных медицинских услуг и льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне. Это касается и безработных, если они не зарегистрированы в службе занятости и не хотят искать работу. Студенты старше 21 года, а также студенты, которые учатся заочно, тоже должны покупать полис.

У нас немало граждан, которые работают на себя без патентов и не оплачивают ни сома в Соцфонд, получают прибыль, но не платят налоги. В эту категорию лиц входят торговцы на рынках, частники-таксисты, швеи, строители. Однако государство оплачивает лечение их родителей, детей-школьников и студентов очного обучения, военнослужащих, если таковые есть в их семьях.

Как правило, такие граждане мотивируют свой отказ от медстрахования тем, что, дескать, их не устраивает лечение в государственных организациях, лекарства приходится покупать самим, за каждым врачом бегать. Но не дай бог, с кем-то из них случится несчастье и потребуется помощь, то к ним приедет государственная скорая помощь и отвезет в государственную больницу. И застрахованным, и незастрахованным гражданам будут оказывать бесплатную экстренную помощь до выхода из критического состояния.

То есть ни от чего никто не застрахован и ни от чего не надо отрекаться. Вспомним тяжелое время коронавируса. Мы не делили больных на застрахованных и незастрахованных, лечили всех. Да и в конце концов у каждого человека должен быть гражданский долг.

Что значат 1722 сома – столько стоит полис обязательного медстрахования для гражданина Кыргызстана. Если разделить эту сумму на год, то вообще выходят копейки в месяц. Если человек застрахован, то на амбулаторном уровне один пакет по дополнительному лекарственному обеспечению перекроет стоимость полиса. К тому же, если человек застрахован, если есть направление семейного врача, то и помощь в стационаре обойдется ему в разы дешевле.

Новый закон предусматривает страхование иностранных студентов, которых в нашей стране не менее 64 тысяч, и иностранных граждан, работающих частным образом. За иностранных же граждан стран ЕАЭС, которые работают в фирмах на территории Кыргызстана, страховку оплачивает работодатель, и они уже считаются застрахованными. Но члены их семей обязаны покупать полис как незастрахованные граждане Кыргызстана – за 1722 сома.

Стоимость полиса для иностранных граждан – 16 391 сом. Но мы даем им возможность покупать полис на шесть месяцев – за 8196 сомов, кроме иностранных студентов. Они обязаны покупать полис на 12 календарных месяцев за полную стоимость.

В течение какого времени вы планируете застраховать все население?

- К концу этого года все население должно быть застраховано. Дополнительно предстоит охватить страхованием один миллион человек.

Что дает полис обязательного медицинского страхования?

- Во-первых, бесплатный базовый пакет медицинских услуг на амбулаторном уровне - прием, консультация, 11 видов анализов. Во-вторых, скидку при покупке более 500 лекарств для лечения заболеваний на амбулаторном уровне - до 50 процентов. В-третьих, возможность проходить профилактический осмотр и выявлять на ранних стадиях недуги сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, анемию у детей и женщин, онкологические заболевания, заболевания крови, легких и других органов.

Жипара Азизбековна, насколько известно, пересматривается и Программа государственных гарантий. Что предусматривает новая редакция?

- Планируется, что сумма сооплаты будет исходить от базовой ставки пролеченного случая. Сегодня один пролеченный случай стоит около 10-11 тысяч сомов. На третичном уровне еще выше. Но застрахованные граждане будут платить определенный процент от этой суммы. Незастрахованные - полную стоимость.

Уже много лет говорится, что два процента от фонда заработной платы, которые отчисляет работодатель на медицинское страхование своих работников, - это очень мало. Не планируется поднять планку?

- Этот вопрос мы не снимали с повестки дня. Он очень сложный, требует тщательной подготовки. В этом году начнем обсуждать его. И если получим поддержку населения и работодателей, то будем повышать. В планах это есть. Отчисления в сумме двух процентов были установлены еще в начале 90-х годов прошлого века. Стоимость же медицинских услуг за эти годы подскочила в разы.

А если человек все-таки не захочет приобретать полис.

- За отсутствие полиса обязательного медицинского страхования не предусмотрено никакого наказания. Но он сам себя накажет финансово, поскольку за все придется платить из своего кармана по полной стоимости.