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В жилмассиве "Арча-бешик" начал действовать передвижной детский сад

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- Назгуль Абдыразакова
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По инициативе министерства образования и науки при содействии Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева, администрации Ленинского района столицы, мэрии г. Бишкек 9 марта, на базе школы № 93 в жилмассиве "Арча-Бешик" открыт передвижной детский сад. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, передвижной детский сад будут посещать 22 ребёнка 3-5 лет, которые по разным причинам не были охвачены дошкольным образованием. Для них созданы условия для раннего развития, воспитания и и обучения. В то время, пока ребята находятся в детском саду, их родителям будет оказана методическая помощь по воспитанию детей.

Проект передвижного детского сада на пилотной основе реализуют Назгуль Абдраева, - заведующая кафедрой технологии дошкольного образования Кыргызского государственного образования им. И. Арабаева и студенты.


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URL: https://www.vb.kg/427860
Теги:
детский сад, Бишкек, Министерство образования
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