Разница в зарплате мужчин и женщин в Китае в 2023 году составит 12%

Согласно отчету, в 2023 году средняя заработная плата женщин составит 8689 юаней в месяц, что на 1253 юаня меньше, чем зарплата мужчин – 9942 юаней в месяц. В целом разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами ежегодно сокращается. В 2019 году ежемесячная зарплата женщин была на 23,5% ниже, чем у мужчин, а разница в 2023 году составит около 12%. Авторы отчета считают, что это в определенной степени свидетельствует о том, что женщины получают все большее признание на работе.

Что касается рабочего времени, то 41,9% женщин работают более 9 часов в день. Кроме того, основная нагрузка в домашних делах лежит на женщинах – 68,8% женщин занимаются домашним хозяйством более одного часа в день, в противовес 47,2% мужчин, ежедневно занимающихся делами по дому.

Отчет также показывает, что около 60% женщин используют свое свободное время в основном для отдыха и развлечений, а 40,6% работающих женщин в свободное время занимаются самообразованием.

Женщины уделяют больше времени физическим упражнениям и общению с друзьями. 31,2% и 27,5% женщин используют свое свободное время для занятий спортом и встреч с друзьями, что на 22% и 16,2% больше, чем в прошлом году.