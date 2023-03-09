Нужно ли оставлять в введении Минприроды КР горнорудку? Мнение экспертов

В Бишкеке прошел круглый стол "Современное состояние государственной политики в области экологии и природопользования", на котором эксперты обсудили, нужно ли оставлять в введении Минприроды КР горнорудную промышленность.

Так, директор Центра социально-политического исследования "Эльчи" Денис Бердаков напомнил, что в первые годы независимости в стране все функции по экологии и недропользованию были в одном месте.

"В 2012 году по смогли разрушить эту систему и пролоббировать создание инспекций, у которой не было полномочий проводить проверки. Это аукнулось отсутствием в пансионатах очистных сооружений, проблемами с горнодобычей, смогом и, конечно же, проблемами с Кумтором. В 2021 году вновь воссоздано Министерство природы, которое имеет полных перечень функций и полномочий, в том числе на стадии начала проекта не давать разрешений, если есть риски и нарушения", - отметил он.

В свою очередь директор Регионального горного центра Центральной Азии Исмаил Даиров добавил, что горнорудная промышленность - та отрасль, которая сильно загрязняет окружающую среду.

"Именно поэтому технический надзор должен быть в руках экологического органа, такого как Министерство природы. Также важно не смешивать технические и технологические вопросы и понимать, что вопрос экологии, контроля нужно держать в едином видении", - сказал он.

Глава антикоррупционного ОФ "Таза Кол" Расул Умбеталиев также высказал мнение, что технический надзор за горной промышленностью должен остаться у Министерства природы.

"Последние годы местное население поднимало вопрос о запрете разработки отдельных месторождений именно потому, что экология связана с горнопромышленностью", - сказал он.