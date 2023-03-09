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В КР сумма штрафов за нарушение эконорм выросла в 3.55 раза за 2022 год

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Сегодня во время круглого стола "Современное состояние госполитики в области экологии и природопользования" эксперты отметили эффективность работы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, сообщает финансовый портал Акчабар.

"В 2022 году подразделениями Минприроды КР повышена раскрываемость нарушений в сфере животного и растительного мира, несмотря слабую материально-техническую базу. Данные по раскрываемости нарушений в сфере животного и растительного мира в 2022 году выросли почти в 5 раз", - отметил аналитик Марс Сариев.

Так, общая сумма штрафов за нарушение эконорм в 2021 году составила 5 млн 790.8 тысячи сомов, взыскано - 2 млн 266 тысяч сомов, в то время как в 2022 году предъявлено штрафов на сумму 26 млн 368 сомов, а взыскано на сумму 11 млн 782 тысячи сомов.

"Что касается сбора средств за специальные разрешения на пользование объектами животного и растительного мира, то, проанализировав деятельность министерства в этом секторе работы в 2022 году, мы опять увидим резкий рост собираемости поступлений в республиканский бюджет по этой линии в сравнении с более ранними годами", - сказал аналитик.

Он привел пример, что сборы в пользу бюджета увеличились:

- сфере животного мира:

  1. 2021 год - 114.8 млн сомов;
  2. 2022 год - 149.8 млн сомов
;

- сфере растительного мира:

  1. 2021 год - 1 млрд 271 млн сомов;
  2. 2022 год - 1 млрд 965 млн сомов
.


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URL: https://www.vb.kg/427866
Теги:
штраф, экология, Кыргызстан
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