Узбекистан переходит на уголь: что будет с качеством воздуха?

2023 год узбекистанцы начали с жесткого энергетического коллапса. Теперь отопительные системы тысяч школ, больниц и заводов планируется перевести на уголь, чтобы в следующем году ситуация не повторилась. Уголь хорошо горит, но разве людям не придется дышать еще более загрязненным воздухом, который и без того отравлен? На этот вопрос попыталось найти ответ издание kun.uz.

Попытка перейти на уголь

В январе 2023 года жители столицы, которые редко когда испытывали перебои с газом и электричеством, на несколько дней оказались лишенными этих энергоресурсов. В такой ситуации государство поспешило с безотлагательными мерами к зимнему сезону следующего года. Несмотря на то, что не так давно экс-министр энергетики Алишер Султанов уверенно заявлял, что "нашего газа хватит на три Узбекистана", сейчас правительство объявляет, что запасы газа у нас на исходе. В качестве решения предлагается установить в домах жителей солнечные батареи и перевести часть социальных объектов на уголь.

Согласно постановлению президента, в целях экономии газа в Узбекистане система отопления определенной части школ, детских садов, больниц и заводов будет адаптирована для работы на угле. До конца года 184,4 тыс. тонн угля должны быть доставлены на 5407 социальных объектов. Забота о выживании граждан зимой - это конечно хорошо, но это не должно происходить за счет экологии. Ведь даже если использование угля является временной мерой, оно может вызвать немало экологических проблем. Вот почему во всем мире одновременно начали сокращать добычу угля и устанавливать ее лимиты для государств.

Влияние на глобальное потепление

Уголь является самым загрязняющим видом топлива, используемого человечеством в мире. По статистике, каждые 0,3 градуса глобального потепления из 1 градуса происходит из-за угля. На уголь, используемый в производстве электроэнергии, приходится 30% выбросов углекислого газа. Или при выработке электроэнергии из угля выделяется на 72% больше CO2, чем из газа. В 2021 году 40 процентов выбросов CO2 в мире было вызвано сжиганием угля. Уголь также считается крупнейшим загрязнителем, вызывающим глобальное потепление. Токсины, выделяемые из угля, загрязняют окружающую среду, воздух, почву и воду в процессе добычи, транспортировки и использования.

О запретах на КС

Сокращение использования угля рассматривается в качестве первого вопроса повестки дня на КС (Конференции по вопросам изменения климата) ООН, которые ежегодно проводят страны мира. Крупные страны, использующие большое количество угля, обязаны сокращать потребление этого топлива. На COP26 в 2021 году страны выбрали постепенное сокращение, а не полный отказ от угля. Уголь - причина 40 процентов глобального потепления, причем большая часть приходится на Китай и Индию.

В 2022 году потребление угля увеличилось на 1,2% по сравнению с предыдущим годом и достигло 8,025 млрд тонн, что является рекордным показателем.

Ниже представлены топ-5 стран, потребляющих больше всего угля в год:

· Китай – 3 942 млн тонн;

· Индия – 767 млн ​​тонн;

· Индонезия – 550 млн тонн;

· Соединенные Штаты Америки – 544 млн тонн;

· Австралия - 544 млн тонн.

Каждый год представители Узбекистана также принимают участие в заседаниях КС и берут на себя различные обязательства. Большинство задач направлено на максимальное снижение выбросов парниковых газов.

Отравление угарным газом

Прежде чем говорить о множественном воздействии угля на здоровье, следует отметить, что он превращается в углекислый газ и представляет угрозу для жизни человека. Как это происходит?

Когда уголь плохо горит, из него выделяется угарный газ (СО). Он крайне ядовит и не имеет запаха. Если дверцы самодельных печей не закреплены должным образом или дымоходы не прочищены, газ может распространиться по помещению и вызвать гибель людей.

Согласно статистике отравлений угарным газом, с 2020 по май 2022 года в Узбекистане зарегистрировано 428 случаев отравления, при этом 366 человек погибли, еще 307 человек получили отравления различной степени тяжести. По данным МЧС, причиной отравлений является несоблюдение правил безопасности при использовании газа, угля, дров и других альтернативных видов печного топлива.

Пока не было предоставлено никакой конкретной информации о том, как использовать уголь для отопления общественных объектов, таких как школы и больницы в Узбекистане. Если в школах использовать угольные печи, это может создать угрозу отравления детей угарным газом.

Отравляющие вещества, выделяющиеся при сжигании угля

Различные объекты, работающие на угле, фабрики и предприятия выбрасывают в воздух массу ядовитых веществ, отравляющих как человека, так и животных. Итак, какие токсичные вещества образуются при сжигании угля?

Основными и наиболее опасными веществами являются оксиды серы и азота. При сжигании большого количества угля, оксиды серы и азота выделяются в больших количествах и поднимаются в воздух. Они попадают в водоемы и леса с дождем, что вызывает снижение биоразнообразия.

Более мелкие частицы, такие как сульфаты и нитраты, которые вредны для легких, также выбрасываются в атмосферу.

Кроме того, при сжигании угля также выделяются ртуть и CO2. В целом большинство перечисленных выше веществ опасно для здоровья человека.

Какие заболевания он вызывает?

Во-первых, двуокись серы обладает свойством вызывать астму, а оксиды азота вызывают изменения в легких и увеличивают количество респираторных заболеваний у детей. Ртуть нарушает работу центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта и почек.

Кроме того, ядовитые выбросы замедляют нормальное развитие плода при беременности. Кроме того, ряд вредных частиц ослабляют иммунную систему, а некоторые могут вызывать рак.

Вместо заключения

До сих пор в мире не изобретено ни фильтрующего оборудования, ни другого способа улавливания выделяющегося при сгорании угля яда. До конца года 5407 социальных объектов будут переведены на отопление углем, что еще больше усложнит жизнь узбекистанцам, и без того страдающим от дефицита чистого воздуха.

В последнее время Ташкент регулярно занимает первые места в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом в мире. Анализ состояния воздуха в других городах Узбекистана не проводится по причине отсутствия соответствующего оборудования.

Следует также упомянуть, что Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение по климату в 2018 году. Мы обещали снизить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35 % к 2030 году от уровня 2010 года, вместо существовавших ранее 10 %.

В этих условиях переход на уголь может привести к резкому увеличению выбросов парниковых газов. Даже если это временная мера, выбор угля как средства не замерзнуть зимой не преминет сказаться на здоровье природы и населения. В то время, когда весь мир ищет альтернативные источники энергии, возвращение Узбекистана к углю станет шагом назад для экологии.