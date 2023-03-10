Погода
$ 87.45 - 88.31
€ 93.02 - 94.02

Д. Сулейманова: Если бы не врачи Онкоцентра, умерла бы десять лет назад

362  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Если бы не хирурги Национального центра онкологии и гематологии – заведующий отделением торакальной онкохирургии Мукаш Бейшембаев, заведующий отделением опухолей головы и шеи Кубанычбек Джунушалиев и замечательный врач Петр Лопатин, то я бы умерла еще десять лет назад", - сказала vb.kg бывшая пациентка известных в Кыргызстане хирургов-онкологов Джумагуль Сулейманова, которая совершенно неожиданно появилась в редакции.

По ее словам, она только что прошла профилактическое обследование в центре и ей сказали, что при таких отличных анализах она еще сто лет проживет. "Вот на радостях решила заглянуть к вам, чтобы вы рассказали о невероятной истории моего чудесного спасения, об этих замечательных докторах", - пояснила жизнерадостная женщина.

Как рассказала Джумагуль, она двадцать лет не могла нормально дышать. Врачи ставили разные диагнозы – бронхит, бронхиальная астма. Назначали лечение, но одышка нарастала, организм из-за постоянной гипоксии слабел, не было сил не только на то, чтобы работать, а даже пройти несколько метров. Потом и это расстояние сократилось до двух-двух с половиной метров, и только по комнате. Карабалтинские медики, видя, что состояние больной ухудшается, дали направление в Национальный госпиталь. Там Джумагуль обследовали и срочно перенаправили в Национальный центр онкологии и гематологии.

"У больной была огромная опухоль трахеи, которая перекрыла просвет трахеи. И только благодаря тому, что она двигалась при вдохе и выдохе, женщина еще могла дышать, - сказал vb.kg заведующий отделением торакальной онкохирургии Онкоцентра, профессор Мукаш Бейшембаев. – Опухоль была доброкачественной, но тоже представляла большую опасность для жизни пациентки, которая могла умереть от дыхательной недостаточности".

По словам профессора, на фоне постоянной гипоксии у женщины было много сопутствующих изменений, которые врачи устранили перед операцией. Из-за большого объема опухоли на консилиуме решили вскрыть трахею и удалить образование. Удаление опухоли такого размера с помощью бронхоскопа было в данном случае более рискованной операцией. Образование могло сорваться и закупорить легкое и дать кровотечение.

"Но самое главное, что у больных с нарушенным дыханием, то есть с проходимостью трахеи проведение бронхоскопа в трахею само по себе сопровождается серьезными осложнениями, вплоть до остановки сердца и асфиксии, - пояснил профессор Бейшембаев. – Поэтому мы вскрыли трахею и из маленького доступа за считанные минуты убрали гигантшу. В этом особенность и сложность операции. Ее надо выполнить как можно быстрее, потому что больные с опухолью трахеи не могут дольше нескольких минут лежать на спине, они могут задохнуться. У нас ушло на удаление не более трех минут".

"Первую неделю я не могла поверить, что могу свободно дышать. Боялась, что мои мучения могут повториться", - рассказывает Джумагуль.

Мукаш Итикулович со смехом признался, что он не сразу узнал в активной, общительной женщине свою давнюю пациентку. Но вот особые случаи спасения больных профессор помнит. С подобным случаем в своей многолетней практике он уже встречался незадолго до того, как к нему привезли Джумагуль.

"У меня был пациент, который тоже жил с диагнозом – бронхиальная астма десять лет. Врачи советовали ему переехать из Бишкека, где в воздухе много пыли, вредных веществ. Он переехал в Орловку поближе к горам. Но эффекта не было ни от лекарств, ни от смены места жительства, наоборот, состояние ухудшалось. Его спасла чистая случайность, кто-то из врачей, заподозрив неладное, сделал рентген шейного отдела, и тогда выяснилось, что страдал мужчина не из-за астмы, а тоже из-за большой опухоли трахеи. Я хорошо запомнил один момент, скорее, даже фразу, сказанную пациентом после операции. Он схватил мою руку – а таким пациентам делают операцию под местным наркозом – и сказал: "Доктор, подождите, я пьянею от воздуха". Он очень боялся, что болезнь может вернуться. Страх дыхательной недостаточности еще долго сопровождает таких больных".

Опухоли, как рассказал профессор Бейшембаев, могут перерастать в злокачественные, есть разные их разновидности. Такие опухоли, как у Джумагуль, у этого мужчины растут медленно и вероятность их перерождения в злокачественное образование есть, но низкая. Эти больные чаще умирают от дыхательной недостаточности. В год, по словам Мукаша Итикуловича, они оперируют нескольких таких больных, если их успевают привезти к ним.

Джумагуль успели привезти, можно сказать, в последние месяцы, а, возможно, даже недели ее жизни. Рентген-исследование местные медики ей делали, но только грудной стенки, а трахею не захватывали. "В последний год дыхание у меня было очень громким, каким-то кричащим. Хотя это и дыханием трудно было назвать. Я в последние дни от бессилия с кресла подняться уже не могла", - говорит женщина.

"С тех пор прошло десять лет, как я нормально дышу и уже перестала бояться, что тот двадцатилетний кошмар повторится. Сколько буду жить, буду благодарить своих спасителей - докторов медицинских наук Мукаша Бейшембаева, Кубанычбека Джунушалиева и своего лечащего врача Петра Лопатина", - сказала vb.kg Джумагуль.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427871
Теги:
Национальный центр онкологии, хирургия, хронические болезни, медики, врачи, женщины, пациент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  