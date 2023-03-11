Пробация грабителя не исправила

Поздним вечером 1 ноября 2022 года один из бишкекских таксистов получил заказ. Нужно было подъехать к дому в центре города и там ждать. Чего или кого ждать – таксисту не сообщили. Наконец появился предполагаемый пассажир. Сказал таксисту, что сейчас принесет автомобильные шины, которые нужно будет загрузить в багажник. Таксист поначалу отказался, решив, что резина грязная. Однако пассажир уверил, что никакой грязи нет.

Действительно, принес вполне приличные чистые шины. Поехали по названному пассажиром адресу. По дороге он попросил заехать на какую-нибудь вулканизацию: шины надо продать. Таксист поинтересовался ценой. Пассажир ответил, что продать надо срочно, поэтому стоит комплект резины нереально дешево, всего четыре тысячи сомов… Продал он их в итоге водителю-таксисту.

Вскоре выяснилось, что шины достались пассажиру при весьма любопытных обстоятельствах.

Гражданин А. вообще-то поехал к своему другу. Друга дома не застал и решил зайти во двор чужого дома по нужде. Был, по его словам, сильно пьян. Увидел сарай с открытой дверью, - а там эту самую резину. Там же еще оказалась сумка, в сумке – куртка, а в кармане куртки – 100 долларов. Деньги А., разумеется, тоже прихватил.

Из дома выбежал сначала один человек и стал что-то кричать на непонятном языке. Потом выбежали еще четверо и начали снимать все происходящее на телефон. Разговаривали между собой они тоже не по-кыргызски и не по-русски. А. ничего не понял, однако пригрозил тому, кто кричал громче всех, не установленным следствием ножом (или чем-то похожим на нож – потерпевший был так напуган, что не приглядывался; может, ножа и вовсе не было).

А. практически беспрепятственно вышел на улицу, погрузил шины в багажник такси и уехал.

Потерпевшими оказались граждане Пакистана. Шины – почти новые – на самом деле стоили двадцать с половиной тысяч сомов.

А самое интересное – А. в то время находился под пробационным надзором, назначенным ему за другое преступление.

В суде А. признавал вину и каялся. Говорил, что цели кого-то ограбить у него не было. Просто был нетрезв и плохо соображал, что делает…

Свердловский районный суд признал А. виновным в грабеже и приговорил к пяти годам лишения свободы. На сей раз – без пробации.